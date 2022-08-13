"منتدى العالم القادم" بالرياض يناقش مستقبل الألعاب الإلكترونية

يستعد الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لإطلاق "منتدى العالم القادم" الذي تختتم به فعاليات وأنشطة "موسم الجيمرز"، الذي يُعد أكبر حدث للرياضات الإلكترونية والألعاب في العالم والمقام حالياً في الرياض.

وسيقام "منتدى العالم القادم" في 7 و8 سبتمبر القادم، على أن يضم نخبة من الخبراء والمحللين العالميين في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية.





من فعاليات موسم الجيمرز المقام حالياً في الرياض من فعاليات موسم الجيمرز المقام حالياً في الرياض من فعاليات موسم الجيمرز المقام حالياً في الرياض

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وسيشهد "منتدى العالم القادم" حضور ومشاركة أكثر من 1200 شخصية بارزة دولياً في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، من وزراء الرياضة في الدول الرائدة، وكبار المستثمرين، ومطوري الألعاب، وممثلي الاتحادات الرياضية والبطولات، ومقدمي الخدمات التقنية، واللاعبين، والشركات الناشئة، وممثلي القطاع العام، والعلامات التجارية، والمعلنين، والناشرين، ووسائل الإعلام.

وأوضح الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أن هذا الحدث يهدف إلى "إيجاد مكان مناسبة ليلتقي فيه قادة ورواد قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، لمشاركة الأفكار حول هذا الجانب، ومناقشة العديد من الأمور التي يمكنها أن تساهم في الدفع بعجلة مستقبل القطاع وأخذ خطوات حقيقية إلى الأمام تُحدث أثراً كبيراً في صناعة الرياضات والألعاب الإلكترونية"، مؤكداً أن منتدى العالم القادم "سيكون بوابة الدخول إلى حقبة جديدة من النمو لهذه الصناعة".

يذكر أن المنتدى سيناقش أهم الموضوعات ذات الصلة بالرياضات والألعاب الإلكترونية، وسيركز في ذلك على بعض الأفكار الأساسية، التي تشمل التحديات التي تواجه تطور التقنية والتي تؤثر على منظومة الرياضات والألعاب الإلكترونية، وأحدث التطورات في الألعاب الإلكترونية السحابية، ومنصات اللعب، بالإضافة إلى صناعة المحتوى، والأفكار المستحدثة حول الألعاب الإلكترونية ذات الأثر، وتأثير الألعاب الإلكترونية على العالم، والجانب الإبداعي للألعاب الإلكترونية في مختلف القطاعات، إلى جانب موضوعات تتعلق بمستقبل هذه الصناعة في السعودية والعالم.