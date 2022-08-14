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دون 5 سنوات.. السماح للمعتمرين باصطحاب أطفالهم للحرم المكي

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من مكة المكرمة الحج حجاج الحرم المكي - واس

دون 5 سنوات.. السماح للمعتمرين باصطحاب أطفالهم للحرم المكي

العربية.نت - مريم الجابر

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أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أمس السبت، السماح للمعتمرين باصطحاب أطفالهم إلى الحرم المكي من كافة الأعمار.

وذكرت الوزارة عبر تغريدة بحسابها في "تويتر"، أنه بإمكان المعتمرين اصطحاب الأطفال دون خمسة أعوام دون الحاجة إلى إصدار تصريح خاص بهم.

بينما يتوجب على أولياء أمور الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن خمسة أعوام الحصول على تصريح عبر تطبيق "اعتمرنا"، وفقا للوزارة.

وزفت الوزارة البشرى لضيوف الرحمن في انفوجرافيك توضيحي نشرته على حسابها في تويتر لأطفالكم أقل من 5 سنوات، بإمكانكم اصطحابهم معكم دون الحاجة لاستخراج تصريح خاص بهم.

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