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ذهبا للسباحة فغرقا.. انتشال جثة يمنيين من مستنقع مائي في جازان

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الدفاع المدني السعودي السعودية
شعار قوات الدفاع المدني في السعودية (أرشيفية)

ذهبا للسباحة فغرقا.. انتشال جثة يمنيين من مستنقع مائي في جازان

العربية .نت - نادية الفواز 

نشر في: آخر تحديث:

انتشل غواصو الدفاع المدني، جثتي يمنيين يبلغان من العمر 18 و25 عاماً من مستنقع مائي خلفته السيول والأمطار التي تجتاح منطقة جازان هذه الأيام.

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في التفاصيل، أوضح أحد أقارب الغريقين أن أحدهما دخل المستنقع لغرض السباحة، إلا أنه لم يستطع الخروج، فحاول الآخر إنقاذه إلا أنهما غرقا معاً.

وانتشلت فرق الدفاع المدني جثتيهما بعدما فارقا الحياة.

سيول متواصلة

يذكر أن السيول تواصل الجريان في المنطقة التي تشهد حالياً هطول الأمطار على المحافظات والمرتفعات الجبلية.

سيول في جازان (أرشيفية)
سيول في جازان (أرشيفية)

بدورها، تعمل الجهات المختصة على تحذير الأهالي من مخاطر تلك الحالة المطرية ومن آثار عبور السيول.

وتشهد منطقة جازان تشهد سنوياً حالات مطرية في موسم الأمطار تتفاوت قوتها بين الخفيفة والمتوسطة والشديدة.

فيما توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبَرَد وجريانٍ للسيول.

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