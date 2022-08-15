النائب العام السعودي يوجه بالقبض على مطلق النار بالرياض

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أصدر أمراً بسرعة القبض على شخص تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قيامه في إحدى محافظات منطقة الرياض بإشهار سلاح من نوع رشاش، وإطلاق النار بعشوائية في مكان عام، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المصدر إنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي، أصدر النائب العام أمرا بالقبض على المذكور، استناداً للمادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة المتخصصة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.

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جريمة موجبة للتوقيف

كما أكد المصدر أن الفعل المرتكب من قبل الجاني يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، طبقاً لقرار النائب العام (1) وتاريخ 1-1-1442هـ، وفقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.

وشدد المصدر على حظر مثل هذه السلوكيات المنطوية على تعريض سلامة الآخرين للخطر، وكل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وهدوئه، تحت طائلة المساءلة الجزائية. وأبان المصدر أن النيابة المتخصصة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقه، وستطالب بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة.