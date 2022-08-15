سعود العسكر: ربط "سابر" بمنصة "صناعي" يعزز التنافسية

أكد نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمطابقة والعمليات المهندس سعود العسكر، أن ربط منصة "سابر" بمنصة "فسح" أدى إلى رفع ترتيب المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة 166 إلى المرتبة 87 بواقع 72 مرتبة في سنة واحدة.

وقال لـ"العربية.نت"، "إنه تم ربط منصة سابر بمنصة صناعي التابعة لوزارة الصناعة، وذلك بهدف تعزيز تنافسية الصناعة السعودية محلياً وعالمياً على مستوى التصدير".

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كما أضاف "وصلنا إلى أكثر من 3 ملايين ونصف منتج تم تسجيله في منصة سابر منذ انطلاقها حتى الآن، وكذلك أكثر من مليون شهادة مطابقة تم تسجيلها، فيما بلغ عدد المستفيدين من المنصة حوالي 70 ألف تاجر، مما يدل على أن هذه المنصة تؤدي عملها على أكمل وجه في تتبع المنتجات من بلد المنشأ إلى حين وصولها للرف في السوق السعودية، موضحاً أن هذه الإجراءات تعزز من تنافسية السوق السعودية وجعلها سوقا جاذبة للاستثمارات".

وتابع العسكر قائلاً "إنه منذ انطلاق مبادرة سلامة المنتجات بعام 2016م حتى الآن ارتفع مؤشر المطابقة للوائح الفنية المعتمدة المعروضة في الأسواق إلى 81.3٪ انطلاقاً من 58.7٪، مما يدل على تضافر الجهود بين الجهات المسؤولة عن ضمان السلامة في السوق السعودية".

هذا وعمل برنامج سلامة المنتجات على عدد من المحاور الرئيسة، تتضمن، تطوير منظومة اللوائح الفنية، وتطوير منظومة قبول جهات تقويم المطابقة، وتطوير وتحديث الأنظمة الداعمة لسلامة المنتجات، وحماية حقوق المستهلك، وتطوير أدوات سلامة المنتجات الإلكترونية، وتحديد المسؤولية عن أي ضرر يواجه المنتَج بشكل دقيق لكل المشغلين الاقتصاديين في سلاسل الإمداد؛ مما يساهم في تحقيق التجارة العادلة وجذب استثمارات خارجية ورفع نسبة المنتجات المطابقة للوائح الفنية.