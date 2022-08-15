شاهد سقوط مصور حفلة محمد عبده.. وهذه ردة فعل الفنان

عاد الفنان السعودي محمد عبده على نفس المسرح الذي وقف عليه عام 1983 في لندن، وهو مسرح "غريت روم" بفندق جروفنز هاوس بارك لاين، ليمتع محبيه بأعذب أغانيه.
أبو نوره وقف يصفق للمصور أثناء سقوطه من على المسرح ،تصرف جميل من فنان العرب ♥️#محمد_عبده #محمد_عبده_في_لندن pic.twitter.com/E20zgVDWVr— احساس فنان العرب (@mloookh_m) August 14, 2022
وأثناء تواجده بالمسرح وهو يحيي جمهوره، كان أحد المصورين معه على المسرح ويوثق ذلك بكاميرا الفيديو، وعند رجوعه للوراء تعثر المصور وسقط على المسرح، ما دعا فنان العرب للتصفيق له، وشجع الجمهور على ذلك حتى يتفادى المصور الإحراج.
بدوره، نهض المصور وتابع تصويره، فيما استمر الفنان السعودي بأداء أغانيه بكل أريحية.
وقد غنى في الحفل "في عيني اليمنى، أنا وخلي، لقياك عندي عيد، الحظ الليلة كريم، يوم اقبلت، لاتردين الرسايل، أنت معاي".
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