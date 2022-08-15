فيديو مؤثر للحظة العثور على سوداني تاه وسط جبال السعودية

في لحظات حاسمة تفصل ما بين حياة إنسان ووفاته بين الجبال البعيدة، تمكن فريق وسم السعودي للبحث والإنقاذ من العثور على مقيم سوداني وإنقاذه بعد أن كان على وشك الموت تائها بين الجبال في مدينة الخاصرة التابعة لمحافظة الرياض.
وسرد أحد أعضاء "فريق وسم" القصة في مقطع فيديو "مؤثر" يوضح أن المقيم كان مع صديق له في الموقع تحت أحد الأشجار، وعندما غادر صديقه لم يتمكن من العودة إلى الموقع وتاه في طريق العودة.
#مفقود_الخاصرة— عبدالله ولد عايض (@Abdall2030h) August 14, 2022
الحمدلله على السلامه
وعسا ربي يكتب أجر كل من سعى في البحث عن #المفقود #الطائف#مكه#المدينة #أبها #خميس_مشيط #طبب#نجران#جيزان#الهفوف pic.twitter.com/NTrAJVWeet
تفاصيل عملية الإنقاذ
كما أظهر المقطع اللحظات الأولى للعثور على المفقود تحت أحد الأشجار وهو يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة من شدة الحر والعطش بينما قام أحد أعضاء الفريق بسكب الماء على وجهه وصدره كي يسترجع أنفاسه إلى أن استفاق وعاد إلى وعيه.
وقام فريق وسم للبحث والإنقاذ بنشر مقطع فيديو على حسابه الرسمي في "تويتر" يوثق لحظات العثور عليه، وقال أحد أعضاء الفريق إنه تم العثور عليه بعد عمليات بحث تمت أكثر من 24 ساعة، داعيا لكل من ساهم في عمليات البحث والإنقاذ بالأجر والثواب.
تحديث:— ناصر الوزره ( أبو أنس ) (@Nasser3111) August 14, 2022
لحظة وصول المفقود مع أعضاء فريق وسم والحمد لله على سلامته والله يكتب أجر الجميع#مفقود_الخاصرة#فريق_وسم_للبحث_والانقاذ pic.twitter.com/0HjKzGoGCM
تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي
إلى ذلك، تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع وسم #مفقود_الخاصرة ومن خلاله تحرك فريق وسم من قبل فريق الإنقاذ الذي قام بتكثيف عمليات البحث بعد استلام بلاغ يفيد بتغيب عامل أجنبي سوداني الجنسية في جبل العلم بالخاصرة، وتم إعلان جاهزة الفريق للبحث إلى أن تم العثور عليه وإنقاذه وسط دعوات نشطاء التواصل الاجتماعي للفريق.
يذكر أن فريق وسم التطوعي هو فريق يقوم بالبحث عن المفقودين في الصحراء والمدن وإخراج العالقين في الرمال وتقديم الخدمات التطوعية.
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