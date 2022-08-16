امسح الرمز وشاهد الكعبة عن قرب من خلال معرض افتراضي

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة شؤون المعارض والمتاحف، معرض الكعبة المشرفة الافتراضي الذي يمكن الدخول إليه عبر مسح رمز "باركود".

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني أن هذا المعرض يهدف إلى "إثراء تجربة الزوار وإبراز جانب من جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما وتعريف المستفيدين بما يقدم من دعم ورعاية وعناية ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة".

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وبمناسبة غسل الكعبة المشرفة، يحتوي هذا المعرض على بعض من الأدوات التي تستخدم في عملية الغسيل، بحسب الزهراني.

من جانبه، قال مدير عام المعارض الرقمية ومدير العلاقات العامة والإعلام بالمعرض ريان بن محمد المسعودي إن "الأدوات المستخدمة في غسل الكعبة المشرفة جميعها من النحاس وصُنعت خصيصاً لهذه المناسبة المباركة، باستخدام تقنية الواقع الافتراضي للمحاكاة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي".