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امسح الرمز وشاهد الكعبة عن قرب من خلال معرض افتراضي

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الرمز الذي يمكن من خلاله الدخول للمعرض الافتراضي
جانب من المعرض الافتراضي والرمز الذي يمكن من خلاله الوصول للمعرض
السعودية

امسح الرمز وشاهد الكعبة عن قرب من خلال معرض افتراضي

يهدف المعرض إلى إثراء تجربة الزوار وإبراز جانب من جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما

العربية.نت - نادية الفواز 

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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة شؤون المعارض والمتاحف، معرض الكعبة المشرفة الافتراضي الذي يمكن الدخول إليه عبر مسح رمز "باركود".

الرمز الذي يمكن من خلاله الدخول للمعرض الافتراضي
الرمز الذي يمكن من خلاله الدخول للمعرض الافتراضي

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني أن هذا المعرض يهدف إلى "إثراء تجربة الزوار وإبراز جانب من جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما وتعريف المستفيدين بما يقدم من دعم ورعاية وعناية ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة".

من المعرض الافتراضي
من المعرض الافتراضي
ولي العهد السعودي يشارك بغسل الكعبة المشرفة السعودية ولي العهد السعودي يشارك بغسل الكعبة المشرفة

وبمناسبة غسل الكعبة المشرفة، يحتوي هذا المعرض على بعض من الأدوات التي تستخدم في عملية الغسيل، بحسب الزهراني.

من جانبه، قال مدير عام المعارض الرقمية ومدير العلاقات العامة والإعلام بالمعرض ريان بن محمد المسعودي إن "الأدوات المستخدمة في غسل الكعبة المشرفة جميعها من النحاس وصُنعت خصيصاً لهذه المناسبة المباركة، باستخدام تقنية الواقع الافتراضي للمحاكاة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي".

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