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جندي سعودي يوثق فرحته بالهبوط المظلي ويعلق: أجواء خيالية 

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أظرف جندي

جندي سعودي يوثق فرحته بالهبوط المظلي ويعلق: أجواء خيالية

الجندي خلال مقطع فيديو "أقسم بالله دنيا جميلة والحياة حلوة والأجواء ممطرة وحياة رائعة".

العربية.نت – نادية الفواز 

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بابتسامة مشرقة ودرجة عالية من التفاؤل، وثق جندي سعودي لحظة هبوطه من السماء مستخدما "البارشوت" معبرا عن سعادته بالأجواء.

وقال الجندي خلال مقطع فيديو "أقسم بالله دنيا جميلة والحياة حلوة والأجواء ممطرة وحياة رائعة".

وأضاف: "أهدي المقطع لكل أصحابي وحبايبي لكننا رجال المهمات الصعبة تحياتي محمد علي حسن والله متعة والأجواء خيالية".

ويظهر في الفيديو عدد من الجنود الآخرين يهبطون من السماء باستخدام البارشوت أيضا، وقام الجندي بتوثيق تلك اللحظة.

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وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف بعضهم الجندي بأنه أظرف جندي، داعين له ولزملائه في الحد الجنوبي بالنصر والسداد.

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