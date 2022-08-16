سقوط طائرة ووفاة قائدها في العاصمة السعودية الرياض
تم إرسال فريق لإجراء التحقيق لكشف ملابسات ومسببات الحادث
أفاد مكتب تحقيقات الطيران السعودي، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة خفيفة تعرضت صباح اليوم لحادث بعد إقلاعها من مطار الثمامة شمال الرياض وعلى متنها قائد الطائرة فقط الذي توفي من جراء الحادث.
وأشار إلى أنه تم إرسال فريق لإجراء التحقيق وكشف ملابسات ومسببات الحادث.
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