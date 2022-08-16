شرطة نجران تقبض على شابين بعد استعراضهما بإطلاق النار في الهواء
جددت النيابة العامة التأكيد على حظر حمل الأسلحة النارية أو إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات
أثار مقطع متداول استفزاز السعوديين بسبب تصرفات غير مسؤولة من شابين قاما بإطلاق النار في الهواء معرّضين حياة الآخرين للخطر.
وبعد الجهود الأمنية المكثفة، أعلنت شرطة منطقة نجران، الثلاثاء، القبض على مواطنين ظهر أحدهما في مقطع فيديو يطلق النار في الهواء من سـلاح ناري بحوزته، معرّضًا حياة الآخرين للخطر.
وأكدت الشرطة أن الآخر قام بتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
شرطة منطقة نجران تقبض على شخصين لإطلاق أحدهما النار في الهواء والآخر لتوثيق ذلك ونشره. pic.twitter.com/6MrSn50I98— الأمن العام (@security_gov) August 15, 2022
من جهتها، جددت النيابة العامة التأكيد على حظر حمل الأسلحة النارية أو إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات.
وحددت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن كل من ثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرًا وبغرامة تصل إلى ستة آلاف ريال، وفق المادة 40 من نظام حيازة الأسلحة والذخائر.
وتابعت بالقول إنه "يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المخصص به، أو في حالة السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص به أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله".
وشددت النيابة العامة على أن قضايا إطلاق النار من سلاح ناي في الأماكن العامة أو المناسبات تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وفقًا لقرار النائب العام.
August 15, 2022
-
تداعيات تغريدة غامضة لساويرس حول حريق الكنيسة.. بلاغ للنائب العام!مصطفى بكري: "نجيب ساويرس يقوم بكتابة تغريدة عكس الرياح بهدف إثارة المشاكل والأزمات والفتنة" سوشيال ميديا
-
أب وابنه مرتبطان بجرائم قتل المسلمين في نيو مكسيكواتهمت الشرطة الأسبوع الماضي محمد سيد والد شاهين بارتكاب جريمتي قتل، وربطت جرائم القتل الأربع بضغائن شخصية، ربما تغذيها كراهية طائفية بين المسلمين الأخيرة
-
الصين تعاقب 7 مسؤولين تايوانيين دعموا استقلال بلادهمرئيسة تايوان: السلام في المضيق جوهري لاستقرار سلاسل الإمداد التكنولوجية العرب والعالم
-
تامر حسني يكشف عن معاناته قبل الشهرة.. وحلم لم يتحقق!"نجم الجيل" كشف أنه في سن صغيرة كان يعمل في محطة بنزين كعامل، كما عمل في سوبر ماركت، وكذلك عمل كـ"فاعل"، وهو الشخص الذي يشارك في بناء العقارات ويقوم بنقل مواد البناء ثقافة وفن