شرطة نجران تقبض على شابين بعد استعراضهما بإطلاق النار في الهواء

أثار مقطع متداول استفزاز السعوديين بسبب تصرفات غير مسؤولة من شابين قاما بإطلاق النار في الهواء معرّضين حياة الآخرين للخطر.

وبعد الجهود الأمنية المكثفة، أعلنت شرطة منطقة نجران، الثلاثاء، القبض على مواطنين ظهر أحدهما في مقطع فيديو يطلق النار في الهواء من سـلاح ناري بحوزته، معرّضًا حياة الآخرين للخطر.

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وأكدت الشرطة أن الآخر قام بتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة نجران تقبض على شخصين لإطلاق أحدهما النار في الهواء والآخر لتوثيق ذلك ونشره. pic.twitter.com/6MrSn50I98 — الأمن العام (@security_gov) August 15, 2022

من جهتها، جددت النيابة العامة التأكيد على حظر حمل الأسلحة النارية أو إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات.

وحددت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن كل من ثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرًا وبغرامة تصل إلى ستة آلاف ريال، وفق المادة 40 من نظام حيازة الأسلحة والذخائر.

وتابعت بالقول إنه "يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المخصص به، أو في حالة السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص به أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله".

وشددت النيابة العامة على أن قضايا إطلاق النار من سلاح ناي في الأماكن العامة أو المناسبات تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وفقًا لقرار النائب العام.