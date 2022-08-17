.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سفارة السعودية في تونس تؤكد متابعة حادث مقتل مواطن في بنزرت 

  • الخط
علم السعودية

سفارة السعودية في تونس تؤكد متابعة حادث مقتل مواطن في بنزرت

السفارة قالت إن الفقيد قتل على يد شقيق زوجته التونسية، وإن القضية منظورة في المحاكم التونسية.

العربية.نت - مريم الجابر 

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت سفارة السعودية في تونس، عن تلقيها/ ببالغ الحزن والأسى، نبأ مقتل مواطن سعودي أثناء وجوده في مدينة بنزرت التونسية.

وحرصاً من حكومة السعودية على المواطنين في الخارج، وبالإشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام، ذكرت السفارة أنها تابعت تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع الجهات المعنية في تونس، حيث تبين أن الفقيد قتل على يد شقيق زوجته التونسية، وأن القضية منظورة في المحاكم التونسية.

وتود السفارة التأكيد على أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المعنية مجريات القضية المنظورة في القضاء، وأنها على ثقة تامة بعدالة القضاء التونسي.

بعد إعلان إثيوبيا انتهاء الملء الثالث.. صورة تكشف تضاربا بالأرقام مصر سد النهضة بعد إعلان إثيوبيا انتهاء الملء الثالث.. صورة تكشف تضاربا بالأرقام

كما توضح السفارة أنها استكملت كافة الإجراءات اللازمة مع السلطات التونسية، وتم نقل جثمان الفقيد إلى المملكة.

وتتقدم السفارة وكافة منسوبيها إلى أسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لأول مرة في تاريخ مصر .. قاض يقترب من حكم الإعدام لأول مرة في تاريخ مصر .. قاض يقترب من حكم الإعدام
اكتشف المزيد