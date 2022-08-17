سفارة السعودية في تونس تؤكد متابعة حادث مقتل مواطن في بنزرت 

أعلنت سفارة السعودية في تونس، عن تلقيها/ ببالغ الحزن والأسى، نبأ مقتل مواطن سعودي أثناء وجوده في مدينة بنزرت التونسية.

وحرصاً من حكومة السعودية على المواطنين في الخارج، وبالإشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام، ذكرت السفارة أنها تابعت تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع الجهات المعنية في تونس، حيث تبين أن الفقيد قتل على يد شقيق زوجته التونسية، وأن القضية منظورة في المحاكم التونسية.

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وتود السفارة التأكيد على أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المعنية مجريات القضية المنظورة في القضاء، وأنها على ثقة تامة بعدالة القضاء التونسي.

كما توضح السفارة أنها استكملت كافة الإجراءات اللازمة مع السلطات التونسية، وتم نقل جثمان الفقيد إلى المملكة.

وتتقدم السفارة وكافة منسوبيها إلى أسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.