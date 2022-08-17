شرطة الرياض تكشف لغز سرقة مركبة من أمام منزل صاحبها
السرقة تمت أثناء توقف السيارة وباستخدام المفتاح الأساسي
تمكنت شرطة منطقة الرياض من كشف لغز سرقة مركبة شخص من أمام منزله تمت باستخدام المفتاح الأساسي.
وأوضح الأمن العام، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن عملية السرقة تمت من خلال مفتاح التشغيل الأساسي الذي سبق أن فقده مالكه قبل 10 أيام من الحادث، بخلاف ما تم تداوله في مقطع الفيديو الذي صوره ونشره، حيث تم استدعاؤه لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.
متداول.. سرقة سيارة في العاصمة #الرياض عن طريق استخدام جهاز "مقوي الإشارة"، حيث تكون طريقة عمله بالمرور بكافة السيارات المتوقفة في الحي حتى يلتقط الجهاز المركبة المناسبة للسرقة pic.twitter.com/UzxaNusdKu— صوت الـجزيرة (@soutaljazeera) August 16, 2022
هذا ووثق مقطع فيديو سرقة سيارة من أمام أحد المنازل بحي الياسمين في الرياض. وتم تداول المقطع على نطاق واسع، مع زعم أن سرقة السيارة تمت عن طريق استخدام جهاز "مقوي الإشارة"، حيث تكون طريقة عمله بالمرور بكافة السيارات المتوقفة في الحي حتى يلتقط الجهاز المركبة المناسبة للسرقة، وهو ما نفته شرطه الرياض.
فقد أظهر الفيديو توقف قائد سيارة بالقرب من السيارة المتوقفة بجانب أحد المنازل وسط أجواء تتسم بالهدوء. وأبان الفيديو نزول شخص من السيارة الأولى ودخوله السيارة الثانية، ومن ثم قادها ولاذ بالفرار.
شرطة منطقة الرياض: سرقة مركبة شخص أثناء توقفها أمام منزله تم باستخدام المفتاح الأساسي. pic.twitter.com/9inaSzI4lJ— الأمن العام (@security_gov) August 16, 2022
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