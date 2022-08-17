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لأول مرة بالمملكة.. تدريب 60 فتاة سعودية على مهنة صيد الأسماك

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صيد أسماك معدات صيد
تعبيرية

لأول مرة بالمملكة.. تدريب 60 فتاة سعودية على مهنة صيد الأسماك

سيتم تدريبهن على مبيعات وتسويق المنتجات السمكية على أيدي خبراء ومختصين في المجال

العربية.نت - مريم الجابر

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قال موسى الكناني، نائب الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني السعودي لتطوير الثروة السمكية، إن 60 فتاة تم قبولهن في مشروع تأهيل لمهنة صيد الأسماك للمرة الأولى بالمملكة.

وأضاف الكناني أن عدد السعوديات اللواتي تم قبولهن في المشروع بلغ 60 فتاة، وسيتم تدريبهن في مسار "حلول" المختص بمبيعات وتسويق المنتجات السمكية على أيدي خبراء ومختصين في المجال لأول مرة.

وأشار الكناني إلى أن "المبادرة تستهدف تدريب وتأهيل الشباب السعودي لمهنة صيد الأسماك، وأن الوزارة لديها العديد من الخطط الاستراتيجية، التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب والشابات في عدد من القطاعات الفنية والحرفية".

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ولفت إلى وجود 4 مبادرات لتوطين عدد من المهن، وتأهيل الشباب والشابات، من بينها مهنة النحّالين، وصيد الأسماك، إضافة إلى مربي الثروة الحيوانية، والزراعة.

وعن مهنة صيد الأسماك، أوضح الكناني أنه تم تقسيم المهنة إلى 4 قطاعات رئيسية، ثلاثة خارج البحر (النقل والتوزيع، والمبيعات والتسويق والخدمات المساندة والتشغيل)، إضافة إلى قطاع الصيد داخل البحر.

وكشف أن 90% من المستهدفين في القطاع الثالث "التسويق"، من الإناث، وأن القطاع الأخير "الخدمات المساندة والتشغيل"، يستهدف تقديم الخدمات اللازمة للقوارب التي لا تصلها خدمات المرافئ، مثل التزود بالوقود، وعمليات الصيانة والتشغيل والمراقبة وما إلى ذلك.

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