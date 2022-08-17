مخبأة داخل مماسح أرضيات.. إحباط تهريب 2.25 مليون قرص مخدر
تم القبض على مستقبل الشحنة، التي وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي، وهو سوري يقيم في مدينة الرياض
أحبطت السلطات السعودية محاولة تهريب 2.25 مليون قرص من مخدر الإمفيتامين مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات.
إحباط محاولة تهريب (2,250,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات، والقبض على مستقبلها.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/0SdWCDCRlM— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 17, 2022
وصرح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2.25 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر عبر ميناء جدة الإسلامي".
وأضاف أنه تم ضبط هذه الأقراص المخدرة "مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات"، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأضاف أنه تم القبض على مستقبل الشحنة، وهو سوري يقيم في مدينة الرياض، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في السعودية قد أحبطت في السابق العديد من المحاولات لتهريب المخدرات داخل السعودية، والتي كشفت عن حيل كثيرة ومتعددة للمهربين، ومن بينها التهريب في أمعاء الأغنام، وداخل ثمار يوسفي، والطماطم، وورق الخس، وحبات الفول السوداني، وعلب كريمات البشرة، والفلاتر وأجزاء السيارات، وترامس المياه، حتى إن اسطوانات الغاز.
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