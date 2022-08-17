.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ولي العهد السعودي يبحث مع المستشار الألماني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

  • الخط
الصورة الرسمية - ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 3
ولي العهد السعودي

ولي العهد السعودي يبحث مع المستشار الألماني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

الجانبان استعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة وألمانيا وفرص التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها "بما يحقق السلام والاستقرار".

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الطرفين بحثا أيضا خلال الاتصال أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بعد غياب 10 سنوات.. ملك الراي يطل بألبوم جديد ثقافة وفن بعد غياب 10 سنوات.. ملك الراي يطل بألبوم جديد

وأضافت أن الجانبين استعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة وألمانيا وفرص التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لأول مرة في تاريخ مصر .. قاض يقترب من حكم الإعدام لأول مرة في تاريخ مصر .. قاض يقترب من حكم الإعدام
اكتشف المزيد