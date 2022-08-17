ولي العهد السعودي يبحث مع المستشار الألماني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها "بما يحقق السلام والاستقرار".



وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الطرفين بحثا أيضا خلال الاتصال أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن الجانبين استعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة وألمانيا وفرص التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها.

