البيئة السعودية تكرم مواطناً من أجل هذه السمكة

تسلم السعودي وائل عيدروس مديني درعا وشهادة شكر من نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله محمد الخليف مقدم من البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية.

جاء ذلك على تفاعله الإيجابي ونظير وعيه البيئي وتقيده بأنظمة وقوانين الصيد بالمنطقة، حيث أعاد أسماك ناجل بأحجام كبيرة إلى البحر تم صيدها بشكل عرضي في محافظة القنفذة أثناء فترة حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر، وقد وثق المواطن في حينها إعادة الأسماك إلى البحر وقد حقق المقطع المتداول مشاهدات عديدة.

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ودعا الخليف الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر صيد تلك الأسماك والتي بدأت من 1 أبريل الماضي ولمدة شهرين، موضحا أن الهدف من الحظر هو إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الاستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.

ونوه بوعي الصيادين الكبير وإدراكهم لأهمية حماية البيئة في المنطقة، داعياً الجميع أن يحذوا حذو المواطن في حرصه في التقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد بالمملكة للمحافظة على استدامة الثروات الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.