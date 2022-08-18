السعودية: ضبط عصابة سرقت 6 ملايين ريال ببيع مركبات وهمية

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة بالسعودية، اليوم الخميس، إيقاف وتوجيه الاتهام لمواطنين في العقد الثالث من العمر بتشكيل عصابي منظم للاحتيال المالي من خلال عرض وهمي لبيع سيارات في أحد المواقع الإلكترونية المختص ببيع السلع المستعملة، والاستيلاء على أموال الأشخاص الراغبين في الشراء بما بلغ مجموعها أكثر من (6716000) ريال (ستة ملايين وسبعمئة وستة عشر ألف ريال).
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهما بتكرار الجريمة عددا من المرات بذات النمط الإجرامي، مستغلين جهل المجني عليهم وحاجتهم لتلك المركبات.
كما أوضح المصدر أنه تم إيقاف المتهمين على ذمة التحقيق، تمهيدا لإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات النظامية بحقهم.
ونوه المصدر إلى ضرورة اتباع الإجراءات النظامية حال الحاجة لشراء سلع مستعملة كالمركبات، وخاصة الشراء من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وأن عدم الالتزام بذلك قد يُنتج مثل هذه السلوكيات الإجرامية.
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