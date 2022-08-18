الموارد البشرية: هذه نسبة مشاركة المرأة السعودية بسوق العمل

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ارتفع خلال الربع الثاني من عام 2022م إلى حوالي 32.9%، فيما بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن الـ 15 ما يقارب 33.6%، وذلك في مؤشر على نجاح جهود وزارة الموارد البشرية في دعم تمكين المرأة في سوق العمل، وفق ما هو مخطط له ومدروس.

وقالت الوزارة في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن الوزارة قامت بعدد من المبادرات الداعمة لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، حيث استفاد حوالي 71.612 ألف امرأة من مبادرة العمل المرن، بينما استفاد 837.911 ألف امرأة من العمل الحر، فيما بلغ عدد المستفيدات من تشجيع العمل عن بعد ما يقارب 79.641 ألف امرأة سعودية.

مادة اعلانية

كما تابعت الوزارة أن عدد المستفيدات من برنامج وصول بلغ 153.109، فيما تم تخريج 1.112 من مبادرة التدريب والتوجيه القيادي النسائي، وتدريب 3.800 ضمن مبادرة التدريب الموازي، وبلغ عدد المسجلات في المنصة الوطنية للقيادة 12.690، بينما بلغ عدد المستفيدات من برنامج وقرة ما يقارب 9.881 ألف امراة.

ورش عمل لتمكين المرأة

وبينت الوزارة أنها عقدت عدداً من ورش العمل لتمكين المرأة من سوق العمل، حيث كان أبرزها، تمكين المرأة في سوق العمل بمشاركة الجهات الشقيقة ومكاتب البرامج والبنك الدولي، ومناقشة التحديات التي تواجه وصول المرأة لمجالس الإدارات العامة والخاصة واقتراح الحلول.