"المملكة غنية بالأحجار الكريمة".. نحات سعودي يكشف

تمكن النحات السعودي، خالد العبودي، من الإبداع في جماليات الأحجار الكريمة ونحتها، فعلى الرغم من تخصصه في مجال علم النفس إلا أنه حول شغفة إلى عالم الأحجار الكريمة وشبه الكريمة في السعودية، حيث إنه جال المملكة طولا وعرضا في سبيل الوصول لهذه الأحجار ونحتها، لتتحول إلى قطع فنية من خلال ورشة صغيرة في منزله.

وقال لـ"العربية.نت" إنه عشق هذا الفن وورثه من خاله الراحل عبد الله العمرو كبير الجيولوجيين في هيئة المساحة الجيولوجية، فمرافقة خاله في رحلاته أشعل في داخله شرارة حب الأحجار الكريمة.

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45 سنة

كما أشار إلى أن الأحجار الكريمة عالم واسع وأنه تعمق في أشياء جديدة ومبهرة، خلال خبرته في هذا المجال خلال 45 سنة والتي اكتسب من خلالها القدرة على معرفة الأحجار الكريمة حتى لو كانت مغطاة بالتربة أو الرواسب، مؤكداً أنه تعلم من عالم الأحجار الصبر والإحساس ببديع خلق الله.





مليئة بالعقيق

وأكد العبود أن أرض المملكة غنية بالأحجار الكريمة وغير الكريمة، فأنت قد تسير لأكثر من 80 كم من المواقع المليئة بالعقيق الذي تتعدد أنواعه وأشكاله وهو أسهل الأحجار التي يستطيع الوصول إليها، مقارنة بغيره من الأحجار المتوفرة في المملكة ومنها الجاسبر والبلورات والكوارتز والسترين، كما أن هناك بعض الأحجار الملونة التي لا يمكن العثور عليها سوى في الجبال وبين الصخور والمغارات الخطرة.

أعمال فنية مميزة

كما قال إنه قدم العديد من الأعمال الإبداعية في مجال قص وصقل الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، مثل عمل منحوتات صغيرة، والسبح والأطقم الرجالية والنسائية، وأيضًا تعاون مع مصممات ومصممين سعوديين لإظهار جمال الحجر السعودي.

وأضاف "قبل التصميم يجب معرفة أنواع الحجر المستخدم، وقراءة خصائصه، حيث إن بعض الأحجار يجب أن تقص وتصقل بطريقة معينة كي يظهر جمالها ولا تتعرض للتلف، مؤكدا أن ما يميز الأحجار الكريمة في مملكتنا هو وفرتها وتنوعها وجمالها".





كما أوضح أنه يقوم بنحت كافة أشكال الأحجار وإرسالها لمصممي ومصصمات المجوهرات بعد تجهيز الحجز الخام من ناحية الشكل والقص واستغلال الثروة الجيولوجية في المملكة وجمع قطع فنية رائعة من هذه الأحجار.

وختم حديث مؤكداً أنه يطمح إلى تأسيس معهد لتعليم قص وصقل الأحجار الكريمة، لأنه على الرغم من وفرة الأحجار الكريمة فإن السوق تحتاج لخبراء في القص والصقل.