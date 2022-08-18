بعد 15 عاماً من فصلهما.. الربيعة يلتقي التوأم العماني صفا ومروة
خضعتا لعملية جراحية ناجحة لفصل الالتصاقات في الجمجمة في 2007
بعد 15 عاماً من فصلهما، التقى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض أمس الأربعاء، التوأم السيامي العُماني صفا ومروة محمد بن ناصر الجرداني ووالديهما، خلال قدوم التوأم إلى المملكة لمتابعة الفحوصات الطبية.
وأكد الربيعة أن "المملكة أصبحت متخصصة في إجراء العمليات الجراحية المعقدة وذلك لما تملكه من إمكانات بشرية وتقنية متقدمة جعلتها مقصداً لكل من يرغب في العلاج سواء من داخل المملكة أو من خارجها".
كما أضاف: "البرنامج يجسد إنسانية المملكة والتي تخطت القارات والحدود والأعراق؛ لتضميد الجراح ورفع المعاناة عن الإنسان.
من جهتهما، أعرب والدا التوأم العُماني عن العرفان والامتنان للمملكة حكومة وشعبًا على تسخير الجهود اللازمة لإجراء عملية فصل ابنتيهما وعلاجهما، مؤكدين أن هذه اللفتة الحانية كان لها عظيم الأثر على حياتهم".
يذكر أن صفا ومروة أجريت لهما عملية جراحية ناجحة لفصل الالتصاقات في الجمجمة وغشاء الدماغ وأوردة متداخلة، وذلك بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الحرس الوطني بالرياض عام2007م.
-
موسكو: نزع السلاح من محيط زابوريجيا مرفوضفي تحذير روسي جديد بشأن الوضع في موقع زابوريجيا شرقي أوكرانيا، المحطة النووية الأكبر في أوروبا، أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، أن المقترحات ... العرب والعالم
-
جريمة جديدة تهز مصر.. طعن عمه لرفضه الزواج من ابنتهلا يزال الشارع المصري يشهد جرائم دموية بشعة بسبب رفض فتيات أو أولياء أمورهن زواجهن من شباب بأعينهم، فبعد نيرة أشرف طالبة المنصورة وسلمى بهجت طالبة ... مصر
-
الجيش الإسرائيلي: قصفنا دولة ثالثة خلال هجوم غزةمع انتقال المواجهات خلال اليومين الماضيين إلى الضفة الغربية، بعد مضي أكثر من أسبوع على الهجوم الذي استهدف قطاع غزة الفلسطيني، كشف رئيس أركان الجيش ... العرب والعالم