.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تعنيف امرأة في حفر الباطن.. والنيابة السعودية تتحرك

  • الخط
النيابة العامة السعودية

تعنيف امرأة في حفر الباطن.. والنيابة السعودية تتحرك

العربية.نت - الرياض

نشر في: آخر تحديث:

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، بأنه بناء على ما رُفع من قبل مركز الرصد النيابي، بشأن انتشار محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن تعرض امرأة للتعنيف من قبل أحد أقاربها في محافظة حفر الباطن، فقد وجهت النيابة المختصّة باستكمال إجراءات الاستدلال الأولية فورًا، وإحالة المجني عليها للمستشفى لإيقاع الكشف الطبي.

السعودية: ضبط عصابة سرقت 6 ملايين ريال ببيع مركبات وهمية السعودية السعودية: ضبط عصابة سرقت 6 ملايين ريال ببيع مركبات وهمية

وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع كافة وقائع الإيذاء المنطوية على جريمة، وكل أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها بتجاوز الجاني ما له من ولاية أو سلطة أو مسؤولية شرعية أو قانونية؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة طبقًا لنظام الحماية من الإيذاء والأنظمة ذات العلاقة.

كما تحذر النيابة العامة من جهة أخرى وبشكل دوري في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي من تسريب الوثائق والمكاتبات الرسمية ونشرها، وأن هذا الفعل موجب للمساءلة النظامية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مشاهد مروعة لحرائق الغابات في الجزائر مشاهد مروعة لحرائق الغابات في الجزائر
اكتشف المزيد