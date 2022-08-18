مشهد غير مسبوق.. سيول تتدفق بالربع الخالي والزعاق يوضح

شغل مشهد مفاجئ ونادر لسيول تتدفق من باطن الأرض في منطقة نفود الدحي بصحراء الربع الخالي جنوب شرق السعودية، رواد التواصل الاجتماعي، بعد أن شهدت المنطقة أمطاراً غزيرة خلال الأيام الماضية.

فقد تم تداول عدد من المقاطع للمياه التي غطت أكثر الأماكن الجافة في العالم، ما حول صحراء الربع الخالي شديدة الجفاف، إلى واحة.

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تغيرات قادمة لا محالة

بدوره، أوضح خبير الطقس والأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق لـ"العربية.نت"، أن العالم يعيش الآن حقبة زمنية أصبحت فيها التغيرات المناخية حقيقة كونية لا تقبل الجدل، مشددا على أن هذه التغيرات قادمة لا محالة، وفق تعبيره.

كما أضاف أن هذه التغيرات منقسمة إلى قسمين، ستكون في صالح الدول العربية، بينما لها أثر سلبي على الدول الأوروبية وبعض دول آسيا.

ولفت إلى أن الجزيرة العربية ستشهد تلك التغيرات من شمالها لجنوبيها وشرقها لغربها، مستشهداً بما يعيشه الجزء الجنوبي الغربي من السعودية، والذي يسمى "الربع الخالي"، من تغيرات ملحوظة.

مشهد مهيب ونادر لسيل في نفود الدحي بصحراء #الربع_الخالي في جنوب شرق #السعودية.



pic.twitter.com/2Tk0BZzYn6 — السعودية اليوم (@sauditoday24) August 17, 2022

وأضاف أنه سمي بـ"الربع الخالي" قديماً لخلو الحياة فيه بسبب عدم سقوط الأمطار.

أما في الآونة الأخيرة، فأصبحت الأمطار تنتابها في كل سنة، والأودية المطمورة داخل رمال الربع الخالي أصبحت تحيا من جديد وهذا دليل قاطع على أن التغيرات المناخية قادمة لا محالة، وفق قوله.

توقعات الطقس

وعن توقعات الطقس، فلفت إلى استمرار تأثر أجزاء عشوائية الطابع من جنوب وغرب المملكة السعودية، اليوم الخميس، بأحوال جوية غير مستقرة ينتج عنها تكاثر السحب الركامية، وتجدد فرص الأمطار قد تترافق بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا ونشاط للرياح الهابطة.

في حين تبقى فرص الأمطار واردة بحسب مخرجات ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، على أجزاء متفرقة من الربع الخالي وجنوب منطقة الرياض إداريًّا مع تشكل التكونات الركامية فترة الظهر والمساء على مرتفعات جازان وعسير والباحة وشرق مكة المكرمة.

كما تتشكل سحب ركامية متفرقة على أجزاء من المدينة المنورة وتبوك والجوف، ولا يُستبعد أن تَطال أجزاء محدودة من الحدود الشمالية نواحي محافظة طريف.

وستكون الأمطار متفاوتة الغزارة ومترافقة بحدوث العواصف الرعدية، بالإضافة إلى أنها تُسبق في العديد من الأحيان بنشاط كبير في سرعة الرياح التي قد تتسبب في تشكل الأتربة والغبار في بعض المناطق، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانًا، بحسب موقع "طقس العرب".

#النخبة| تدفق المياه الجوفية العذبة من باطن الأرض في صحراء #الربع_الخالي في حادثة نادرة الوقوع. pic.twitter.com/wlCPv7eoLJ — النخبة الإخبارية (@NokhbahNews) August 17, 2022

إلى ذلك، تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها الاعتيادية في عموم مناطق المملكة، مع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهارا باستثناء المرتفعات، وترتفع نسب الرطوبة السطحية على المناطق الساحلية مع احتمالية تشكل الضباب والضباب الخفيف ساعات الصباح الباكر من يوم الخميس على أجزاء من سواحل الشرقية، وتشمل الدمام والجبيل، بالإضافة للمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، ويتوقع هبوب رياح شمالية نشطة مع ساعات النهار على أجزاء من شمال المملكة وغرب منطقة الرياض إداريًّا تثير بعض الأتربة والغبار.

يذكر أن الربع الخالي كان شهدت خلال الساعات الماضية أمطاراً كثيفة وسيولاً لا توصف، وذلك في مشهد غير مألوف عن تلك المنطقة وثقه رواد التواصل الاجتماعي بعشرات الفيديوهات.