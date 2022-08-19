السعودية.. حضور مكثف في العرض الخاص لفيلم "90 يوم"

شهد العرض الخاص لفيلم "90 يوم"، للمخرج خالد الحربي، حضورًا مكثفاً من أبرز الشخصيات العامة والفنية والإعلامية بالإضافة إلى صناع الفيلم وأبطاله في سينما موفى بوليفارد (رياض سيتي) مساء يوم الأربعاء 17 أغسطس، حيث تتعاون في توزيعه شركة MAD Solutions الموزعة للفيلم في العالم العربي، مع شركة رواد ميديا للإنتاج والتوزيع الصوتي والمرئي.

وانطلق الفيلم في دور العرض بالكويت أمس الخميس، ثم في مصر يوم 24 أغسطس.

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وكان من بين الحضور، مخرج الفيلم خالد الحربي، ومنتجه فيصل الحربى، إلى جانب أبطال الفيلم مروة محمد، فيصل الزهراني، سناء بكر يونس، عبد العزيز السكيرين، محمد الهاشم، ود.أسامة، وبدر المطرفي. ومن بين أبرز شخصيات الحضور: سلطان البازعي الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية في السعودية، الفنان علي إبراهيم، المخرج فطيس بقنه، المنتج صالح الفوزان، النقاد د.فهد اليحيا، خالد ربيع، محمد السحيمي، ورجا العتيبي، الفنان سمير الناصر، والأديب محمد المزيني.

الفيلم من إنتاج مؤسسة أفكار الغد للإنتاج الفني، وتتناول أحداثه في إطار درامي، قصة الطبيبة سارة التي تبحث عن الرجل المناسب للزواج منه، وتتحدى الجميع من أجله عندما تجده، لكنها تكتشف أنه يخفي حقيقة مثيرة. يسلط الفيلم الضوء على بعض العادات والقضايا الشائكة في المجتمع بطريقة كوميدية.

يشارك في بطولته ممثلون من أجيال مختلفة يمتلكون شعبية كبيرة في السعودية، فمن الشباب فيصل الزهراني، مروة محمد، محمد الهاشم، فيّ فؤاد، بدر المطرفي، وود أسامة، ومن الممثلين الذين لهم باع طويل في السعودية والخليج سناء بكر يونس وعبد العزيز السكيرين وخالد الحربي.

فيلم "90 يوم"من تأليف وإخراج خالد الحربي، وهو كاتب ، شارك في العديد من الأعمال السعودية والعربية، وحقق شهرة واسعة بعد تأليفه مسلسل الأطفال حكايات بابا فرحان الذي استمرت أجزاؤه حتى الموسم الـ 12، ويعد ضمن قلائل من الممثلين السعوديين الذين كسروا حاجز المحلية وشاركوا في أعمال خارج السعودية، وتجاوزت مسيرته كممثل أكثر من 100 عمل فني.

وحصل الحربي على عدة جوائز منها الجائزة الذهبية في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون عن مسلسل أيام وليالي. كما فاز بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم حوار وطني في مهرجان جدة للأفلام السينمائية. وكرّم من عدة جهات كوزارة الإعلام السعودية عن مجمل أعماله المخصصة للطفل، والمهرجان الدولي للجامعات عن دوره في المسرح الجامعي السعودي.