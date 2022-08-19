السعودية.. موسم الجيمرز يستضيف أضخم حدث Gameathon بالعالم

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية إطلاق حدث Gameathon في موسم الجيمرز بحفل افتتاحي مبهر. ويبلغ مجموع جوائز الحدث مليوني ريال سعودي.

‏Gameathon هي بطولة شبيهة لبطولات Hackathon الشهيرة، وفيها يجتمع المطورون والمهتمون بتطوير الألعاب للتنافس على تطوير نموذج لعبة من الصفر، خلال أسبوعٍ واحد فقط. وينعقد الحدث بالشراكة مع جامعة الملك فيصل في الرياض، وسيستمر حتى 24 أغسطس.

مادة اعلانية

وتتبنى فعالية Gameathon منهجًا مشابهًا لجوهر موسم الجيمرز، إذ تشجع الأفراد على التجمع معًا وإبراز مواهبهم وتبادل الأفكار والخبرات، مع التعبير عن أنفسهم باستخدام ألعاب الفيديو كلغة مشتركة. وسيتمكن أكثر من 600 شخصٍ من المشاركة في هذا الحدث المقسم على 10 مسارات تعليمية.

من جهته، قال تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية إننا "نسعى في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية إلى تطوير نظام متكامل تتعاون فيه مختلف الأقسام والتخصصات معًا للنهوض بمجتمع الألعاب، ونحن نركز على الجانب التعليمي مع هذا الحدث."

وأضاف: "يعتبر Gameathon بمثابة جسر يعزز من مهارات وقدرات اللاعبين ويُضفي طابعًا احترافيًا على شغفهم واهتمامهم بعالم الرياضات الإلكترونية. وسيحظى المطورون والمصممون والفنانون بتجربة مميزة حيث يمكنهم تعلم الكثير من المهارات الجديدة وغير المتوقعة، وذلك من خلال دعمهم للفرق المشاركة عبر المساهمة بالأفكار وجلسات اختبار اللعب".

من جانبه، قال يوسف اليوسف نائب مدير جامعة الفيصل للدراسات العليا والبحث والابتكار بهذه المناسبة: "أحد أهدافنا في جامعة الفيصل كجهة أكاديمية أن نشارك الجهات التي تطمح بالتأثير إيجاباً على الاقتصاد المحلي. نحن نعلم ونعترف بأن مجال صناعة الألعاب الإلكترونية أضخم من المجالات الترفيهية الرقمية الأخرى. وأحد الأهداف المهمة لدى فعالية Gameathon هو وضع نقطة التقاء لمجتمعنا بين الفن والتقنية وتوفير مساحة لمطوري الألعاب لاستعراض أعمالهم."

الجدير بالذكر بأن موسم الجيمرز هو حدث عالمي غير مسبوق للرياضات والألعاب الإلكترونية ويُقام في بوليفارد رياض سيتي بمدينة الرياض، وتحمل هذه النسخة شعار "بوابتك إلى العالم القادم" وترتكز على 4 محاور رئيسية؛ منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي، والعروض والأنشطة الترفيهية التي تصل إلى أكثر من ألف نشاط، والحفلات الموسيقية التي يقدمها العديد من النجوم العالميين إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.