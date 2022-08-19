تعرف على بطلات "الريشة" في بطولة السعودية للسيدات

في سباق مع الزمن نحو نمو مشاركة الفتاة السعودية في مختلف أنواع الرياضات، وتدريبها وتنمية مواهبها، سعيا لتحقيق الأهداف في خلق قاعدة واسعة من الفتيات المشاركات في الألعاب العالمية المختلفة، توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة أ.مي الرشيد الفائزات في بطولة المملكة للسيدات لفئات البراعم والناشئات والشابات.

فعلى مستوى فئة البراعم توجت بالمركز الأول اللاعبة بتول المطيري، وبالمركز الثاني الجوهرة المطيري، بينما حصدت المركز الثالث منتهى العصيمي.

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أما على مستوى فئة الناشئات فحلت بالمركز الأول اللاعبة ميلاف الطواله، وجاءت بالمركز الثاني اللاعبة حلا زيدان، بينما أحرزت المركز الثالث اللاعبة مها الغامدي.

وفيما يتعلق بفئة الشابات فتوجت بالمركز الأول اللاعبة نوره النويس، وجاءت بالمركز الثاني سيدره النصر، وبالمركز الثالث ميعاد العصيمي، جاء ذلك في ختام البطولة التي أقامها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بمشاركة لاعبات الريشة الطائرة من مختلف مناطق المملكة، والتي أقيمت بالصالات الخضراء خلال الفترة ١٦-١٧ أغسطس.

هذا وتمت إدارة وتحكيم منافسات البطولة من قبل نخبة من الحكام الوطنيين الذين تم إعدادهم و تأهيلهم على أعلى مستوى للقيام بهذه المهمة من خلال دورات حكام التي ينظمها الاتحاد.