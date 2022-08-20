عطلت السير بالمدينة المنورة.. فيديو لأمطار غزيرة يجتاح التواصل

بعد موجة الأمطار الأخيرة، ظهرت منطقة المدينة المنورة وهي تغرق بعد ارتفاع منسوب المياه فيها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر تعطل حركة السير، بسبب الأمطار في أحد الشوارع الرئيسية في المدينة المنورة.

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كما أوضح الفيديو تراكم المياه بكميات كبيرة وسط الشارع وتوقف عدة سيارات، فيما يحاول الناس عبور الطريق سيرا على الأقدام.

كذلك قام البعض بتحريك سياراتهم عن طريق دفعها من الخلف بأيديهم في محاولة لتسيير الحركة المرورية.

حطّمت أرقام السجلات

من جهته، كشف رئيس لجنة تسميات الحالات المناخية وأستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن حالة مدار 22 المطرية الصيفية حطمت أرقام السجلات المناخية التاريخية المسجلة منذ أكثر من 50 عاما.

ونشر المسند، مقطع فيديو على حسابه في تويتر، رصد طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية وهي وسط أمطار وبروق ورعد.

وكتب أن حالة مدار 22 المطرية الصيفية العجيبة، حطمت أرقام السجلات المناخية التاريخية المسجلة منذ أكثر من 50 عاماً.

كما أضاف أن الحالة المطرية فاقت أيضا في طول فترتها الزمنية، واتساع رقعتها الجغرافية، وكثافة أمطارها اليومية ما دُون في كتب التاريخ خلال القرنين الأخيرين عن أمطار صيفية.

"مدار 22"

يذكر أن إطلاق اسم مدار 22 كان تقرر على الحالة المطرية الصيفية النادرة، التي تعيشها المملكة لما لها من مدلول مهم.

وقال المسند في وقت سابق إن جمعية الطقس والمناخ السعودية ممثلة في لجنة تسميات أقرت الاسم لتوثيق الموجات المطرية المدارية الممتدة زمنيًّا، والتي بدأت أواخر يوليو وتستمر في أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن نطاقها يشمل معظم السعودية ودول الخليج واليمن وغرب إيران.

وتابع أن مدلول التوثيق بهذا الاسم يأتي من كلمة مدار، وهي اختصار للمنخفضات المدارية الناشئة عن النشاط الموسمي غير الاعتيادي لحركة الرياح في المحيط الهندي بما يسمي رياح المونسون.

أما دلالة الرقم (22) فهو صيف هذا العام 2022م، لافتاً إلى أن الهدف من التسمية هو توثيق الحالة المناخية النادرة زمنيًّا ومكانيًّا وبهذه الاستمرارية.

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة.

وأوضح أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق حائل، والقصيم والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحا)، في حين يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقي الشرقية والرياض.