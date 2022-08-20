كيف صنع شاب سعودي مركبة كهربائية بمنزله؟

تحد بينه وبين عائلته، دفع الشاب السعودي عبد الله ماجد لصناعة سيارة كهربائية، تزود بوقود الحماس وهرع إلى خوض هذه التجربة في منزله بمدينة الرياض، وكانت باكورة أعماله سيارة "كلاود ون".

الشاب البالغ من العمر 19 عاماً، يدرس إدارة الأعمال ويهتم بعالم الصناعة بشكلٍ عام، وصناعة السيارات على وجه الخصوص، حيث يرى أن المستقبل ينطوي فيها، ومن ناحية أخرى يرغب في تسخير وقته وجهده في أمرٍ يعود على وطنه وذاته بالنفع والازدهار.

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في حواره مع "العربية.نت"، أوضح أن صناعة سيارة كهربائية كانت خطوة صعبة كونه لا يملك أدنى فكرة عن هذا العمل، واقتنع بعدئذٍ أن لا سبيل لسبر المعرفة غير التجربة، وبدأ بشراء المعدات التي لا يعرف كيف يستعملها، وشرى الحديد الذي لا يعرف كيف يتعامل معه، وظل إيمانه كما يقول :"إذا لم أبدأ لن أتعلم".

في الغرفة الخارجية من منزله قام هناك بالتجربة والعمل المتواصل، وأنتج في البدء هيكلا وعندما استشار الخبراء أخبروه بضعف التصميم وقد يتحطم عند مروره من فوق مطبّ، مجدداً انطلق عبد الله لصناعة هيكل آخر، ولكن هذه المرة ببحث وتخطيط مسبق.

تكللت تجربته الثانية بالنجاح، وقام بالعمل لوحده من الفكرة إلى التصميم والتطبيق، واكتسب معظم المهارات من خلال أول هيكل ومكنه من تجنب الأخطاء، "كلاود ون" سيارته السوداء التي لا تزال تحت التجارب، يعتقد أنها ما زالت بدائية نوعاً ما، ويسعى لتحويلها إلى مركبة جاهزة تلبي احتياجات المستهلك.

منذ عامين والشاب السعودي مؤمن بقدرته لخوض هذا المجال، ويهدف إلى صناعة خط إنتاج سعودي لسيارات كهربائية تكون هي الأفضل من نوعها في السوق، وسيحرص أن تتميز إنتاجاته بخصائص كالجودة والسعر وتقنية الشحن الفائق للبطاريات.

كما أشار إلى أن والده يمثل له شخصية ملهمة وطموحة وحفزه لخوض مجال الصناعة، بجانب دعمه ومعاونته المعنوية والمادية الذي مكّن الشاب من الانطلاق.