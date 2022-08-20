هدد فتاة.. شرطة مكة المكرمة تقبض على مخالف لنظام الإقامة

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية المالية، لتهديده فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بألفاظ مسيئة.
وأكدت الشرطة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
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