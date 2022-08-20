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هدد فتاة.. شرطة مكة المكرمة تقبض على مخالف لنظام الإقامة

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مخالف في السعودية
الشرطة نشرت صورة المخالف

هدد فتاة.. شرطة مكة المكرمة تقبض على مخالف لنظام الإقامة

العربية .نت - مريم الجابر

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قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية المالية، لتهديده فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بألفاظ مسيئة.

وأكدت الشرطة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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