هدد فتاة.. شرطة مكة المكرمة تقبض على مخالف لنظام الإقامة

حيل خفيّة لمعالجة علّة هواتف آيفون الوحيدة!

على الرغم من أن هاتف Iphone يعدّ واحداً من أشهر الهواتف الذكية في العالم، لتصميمه المميز وتنوع تطبيقاته، إلا أن هناك مشكلة واحدة تزعج المستخدمين عادة ...