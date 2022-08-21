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القبض على مخالف بمكة.. هدد فتاة بمواقع التواصل بألفاظ مسيئة

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المتهم بعد إلقاء القبض عليه

القبض على مخالف بمكة.. هدد فتاة بمواقع التواصل بألفاظ مسيئة

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة

العربية.نت – نادية الفواز

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أعلنت شرطة مكة المكرمة القبض على مخالف لنظام الإقامة لتهديده فتاة، وتضمين ذلك ألفاظًا تسيء للذات الإلهية.

وفي التفاصيل، ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية المالية، لتهديده فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتضمين ذلك ألفاظًا تسيء للذات الإلهية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وعبر نشطاء التواصل الاجتماعي عن شكرهم للأمن العام متمثلا في شرطة منطقة مكة المكرمة، مؤكدين على أهمية القبض على مخالفي نظام الإقامة.

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