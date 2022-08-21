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فلكي يفسر ظاهرة الكرة النارية التي ظهرت في سماء السعودية

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كرة النار في سماء السعودية
النيزك في سماء السعودية

فلكي يفسر ظاهرة الكرة النارية التي ظهرت في سماء السعودية

الباحث ملهم هندي لـ"العربية.نت": الموقع التقريبي لدخول ‎النيزك الغلاف الجوي هو بين ‎حائل و‎المدينة المنورة و‎القصيم على ارتفاع 80 إلى 120 كلم

العربية.نت - نادية الفواز 

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أثارت مشاهد لنيزك وهو يخترق الغلاف الجوي في سماء السعودية تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل المملكة وخارجها.

وقد تمت مشاهدة هذا الحدث من ‎حائل و‎القصيم حيث أضاء النيزك السماء بضوء يميل للأخضر وترك أثر أدخنة في مساره في السماء.

النيزك في سماء السعودية
  • النيزك في سماء السعودية
  • النيزك في سماء السعودية
  • النيزك في سماء السعودية
  • النيزك في سماء السعودية
4 صور
النيزك في سماء السعودية
النيزك في سماء السعودية
النيزك في سماء السعودية
النيزك في سماء السعودية
النيزك في سماء السعودية
النيزك في سماء السعودية
النيزك في سماء السعودية
النيزك في سماء السعودية

وبعد تحليل الصور ومقاطع الفيديو، رجّح الباحث الفلكي في جامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي أنه نيزك متوسط الحجم احترق في الغلاف الجوي.

وبحسب هندي، وبناءً على عدد كبير من الشهادات من مختلف المدن، فإن الموقع التقريبي لدخول ‎النيزك الغلاف الجوي بين ‎حائل و‎المدينة المنورة و‎القصيم على ارتفاع 80 إلى 120 كلم. وإن نجا شيء منه، فقد يكون قد وصل للأرض بين الطائف والرياض.

موقع دخول النيزك الغلاف الجوي فوق المملكة
موقع دخول النيزك الغلاف الجوي فوق المملكة
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ويطلق على هذه الظاهرة اسم "الكرة النارية" وهي عبارة عن صخور بحجم كرة القدم تقريبا تدخل الغلاف الجوي بسرعات كبيرة مما يؤدي لاحتراقها نتيجة الاحتكاك بالهواء.

ويظهر اللون الأخضر نتيجة احتراق مكونات النيزك من معادن مثل الماغنسيوم والألمنيوم والحديد نتيجة الحرارة العالية.

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