فلكي يفسر ظاهرة الكرة النارية التي ظهرت في سماء السعودية
الباحث ملهم هندي لـ"العربية.نت": الموقع التقريبي لدخول النيزك الغلاف الجوي هو بين حائل والمدينة المنورة والقصيم على ارتفاع 80 إلى 120 كلم
أثارت مشاهد لنيزك وهو يخترق الغلاف الجوي في سماء السعودية تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل المملكة وخارجها.
وقد تمت مشاهدة هذا الحدث من حائل والقصيم حيث أضاء النيزك السماء بضوء يميل للأخضر وترك أثر أدخنة في مساره في السماء.
وبعد تحليل الصور ومقاطع الفيديو، رجّح الباحث الفلكي في جامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي أنه نيزك متوسط الحجم احترق في الغلاف الجوي.
وبحسب هندي، وبناءً على عدد كبير من الشهادات من مختلف المدن، فإن الموقع التقريبي لدخول النيزك الغلاف الجوي بين حائل والمدينة المنورة والقصيم على ارتفاع 80 إلى 120 كلم. وإن نجا شيء منه، فقد يكون قد وصل للأرض بين الطائف والرياض.
ويطلق على هذه الظاهرة اسم "الكرة النارية" وهي عبارة عن صخور بحجم كرة القدم تقريبا تدخل الغلاف الجوي بسرعات كبيرة مما يؤدي لاحتراقها نتيجة الاحتكاك بالهواء.
ويظهر اللون الأخضر نتيجة احتراق مكونات النيزك من معادن مثل الماغنسيوم والألمنيوم والحديد نتيجة الحرارة العالية.
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