محمد بن سلمان يحضر نزال البحر الأحمر للملاكمة في جدة

حضر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو فعاليات نزال البحر الأحمر، في الوقت الذي توج فيه وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك بلقب بطل العالم للوزن الثقيل للملاكمة، عقب فوزه على منافسـة البريطاني أنتوني جوشوا بقرار حكمين من ثلاثة، في لقاء "نزال البحر الأحمـر"، الذي أقيم في مدينة جدة يوم أمس السبت، بحضـور أكثر من 10 آلاف متفرج في الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله بجدة، وشـاهده الملايين حول العالم، عبر القنوات الناقلة.

فاستضافة السعودية لهذا النزال يعد ضمن مستهدفات وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاكمة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية لاستمرار السعودية في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية، بوصفها وجهةً عالميةً لاحتضان مثل هذه المنافسات العالمية الكبرى، إلى جانب التنوّع في استضافة الفعاليات والبرامج.

مادة اعلانية

وبهذه المناسبة قال وزير الرياضة السعودي الأميـر عبدالعزيز بن تركي الفيصيل: "فخورون باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير للمرة الثانية، والذي يعدُّ تعزيزاً لأحد أهدافنا، الرامية إلى أن تكون السعودية وجهةً لاحتضان البطولات العالمية، وهو ما يؤكد حجم الاهتمام غير المسبوق الذي يحظى به القطاع الرياضي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والدعم المباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهو ما نلمسه في كل مناسبة رياضية تُقام في المملكة".

وأضاف: "أباركُ للملاكم أولكسندر أوسيك فوزه بنزال البحر الأحمر، وحظًا أوفر لمنافسه "جوشوا"، فكلاهما قدم أداءً تاريخياً، أمام حضورٍ جماهيري كبير، والشكر على حضورهم في هذه الليلة التي لن تنسى".

حضور إعلامي واسع

وانطلق الحدث بعدد من النزالات الثانوية، وسط حضور أكثر من 200 إعلامي، من داخل وخارج السعودية، يحملون 15 جنسية مختلفة، ويمثلون أكثر من 100 قناة وصحيفة وموقع مختصّ برياضة الملاكمة، حيث شهدت النزالات انتصارًا ساحقًا للملاكم السعودي زياد المعيوف على المكسيكي جوزيه ألاتور بالضربة القاضية التقنية في الجولة الأولى، بعد دقيقة وخمس ثوانٍ فقط، كما تمكنت البريطانية من أصول صومالية رملا علي من الفوز على منافستها من جمهورية الدومينيكان كريستال غارسيا.

وشهدت النزالات الأخرى فوز البلغاري ترايتشو جورجيف على الملاكم الإماراتي راشد بالحصا، وفوز الأوكراني دانيال لابين على السلوفاكي جوزيف جوركو، وفوز البريطاني بين ويتاكير على الكرواتي بيتار نوسيتش، والأميركي أندرو تابيتي على مواطنه جيمس ويلسون، بعد قرار فريق ويلسون بالانسحاب.

وفاز السويدي بادو جاك على الأميركي ريتشارد ريفيرا بقرار حكمين من أصل ثلاثة، كما تمكن الأردني بدر السمرين من الفوز على الأذريبجاني فؤاد تارفيردي بالضربة التقنية القاضية، في الجولة الرابعة والأخيرة، ليحافظ على سجله خالياً من الهزائم.

أمّا البريطاني كالوم سميث فحقّق انتصارًا مدويًّا، بعد أن أنهى منافسه الفرنسي ماتيو بودرليك بالضربة القاضية في الجولة الرابعة، ليحصل سميث بذلك على فرصة لخوض نزال على لقب WBC للوزن المتوسط السوبر.

وبعد 12 جولة ماراثونية، فاز الكرواتي فيليب هرغوفيتش على الصيني تشانغ زيلي، بقرار جماعي من الحكّام الثلاثة، وكسب فرصة لخوض النزال على لقب IBF للوزن الثقيل.

فيما أظهر مقطع فيديو للأمير ‫محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وهو في المنصة الرئيسية لصالة الملك عبدالله الرياضية في ‫جدة؛ لمتابعة ‫نزال البحر الأحمر للملاكمة في الوزن الثقيل.