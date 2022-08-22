إصابة سائح سعودي بكسور بعد سقوطه من منحدر جبلي بتركيا
المواطن السعودي الذي يبلغ من العمر 41 عاماً فَقَدَ توازنه في منطقة جبلية وسقط على الصخور
أصيب سائح سعودي بكسور في الذراع والساقين، نُقل إثرها للمستشفى، بعد سقوطه من منحدر جبلي في منطقة أكشابات في طرابزون التركية.
وأشارت التقارير التركية إلى أن المواطن السعودي يبلغ من العمر 41 عاماً، وقد فَقَدَ توازنه في منطقة جبلية وسقط على الصخورـ ما أدى إلى تعرّضه لإصابات وكسور عدة.
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وأضافت أن الجهات الأمنية تقلت بلاغاً بالحادث من قبل أشخاص موجودين في المنطقة، فانتقلت الفرق الطبية للموقع، وتمكنت من إنقاذ السائح السعودي ونقله للمستشفى حيث يخضع للعلاج.
وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أن حالة السائح السعودي الصحية ليست خطيرة.
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