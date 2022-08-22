الخارجية السعودية تتضامن مع أسر ضحايا السودان وتركيا

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، عن خالص تعازيها لأسر الضحايا في السودان وتركيا من جراء السيول والحوادث على الترتيب.

وفي بيان، أعلنت الوزارة عن عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لما تعرضت لهُ العديد من الولايات بالسودان من أمطار وسيول تسببت في وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

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وتقدمت الوزارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر المتوفين، ولحكومة وشعب السودان، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي بيان منفصل، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تعازيها وتضامنها مع الجمهورية التركية إزاء الحادثين المروريين اللذين وقعا في مدينتي غازي عنتاب وماردين، وأديا إلى وفيات وإصابة العشرات.

وأعربت الخارجية عن وصادق المواساة لأسر المتوفين، ولحكومة وشعب تركيا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.