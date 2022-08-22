براءة الطفولة وطمأنينة العمرة.. صور لأطفال في المسجد الحرام
رئاسة الحرمين نشرت لقطات تبين حرص بعض الأطفال على الصلاة مع ذويهم في المسجد الحرام
نشرت رئاسة الحرمين على حسابها في موقع تويتر لقطات تبين حرص بعض الأطفال على أداء الصلاة مع ذويهم خلال تأديتهم مناسك العمرة.
وتظهر الصور الأطفال في المسجد الحرام وهم محمولون على الأكتاف والأكف أثناء أداء آبائهم مناسك العمرة.
مادة اعلانية
وبدا الأطفال، ببراءتهم، يتأملون، كما ظهرت على ملامحهم "طمأنينة المعتمرين".
وكانت وزارة الحج والعمرة قد استعرضت خطوات إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق "اعتمرنا" للقادمين من مختلف دول العالم.
والخطوات هي التالية: التسجيل في تطبيق "اعتمرنا"، وتحديد الخدمة المطلوبة من خلال اختيار نوع التصريح واليوم والوقت المناسب، واختيار "أداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة".
اقرأ أيضاً
-
إصابة سائح سعودي بكسور بعد سقوطه من منحدر جبلي بتركياالمواطن السعودي الذي يبلغ من العمر 41 عاماً فَقَدَ توازنه في منطقة جبلية وسقط على الصخور السعودية
-
ضبط مخالف يمارس مهنة الطب البديل بدون ترخيصكان المتهم يدعي أنه مستشار مختص ويمارس الطب البديل "عبر منصات التواصل الاجتماعي" من مقر إقامته بالرياض السعودية
-
دينيس رودمان يزور روسيا سعياً لإطلاق سراح اللاعبة الأميركيةالإدارة الأميركية اعتبرت أن أي مساعي خارج قنواتها الدبلوماسية قد تعقد الإفراج عن بريتني غراينر أميركا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية