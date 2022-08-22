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براءة الطفولة وطمأنينة العمرة.. صور لأطفال في المسجد الحرام

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أحد الأطفال في المسجد الحرام
أحد الأطفال في المسجد الحرام

براءة الطفولة وطمأنينة العمرة.. صور لأطفال في المسجد الحرام

رئاسة الحرمين نشرت لقطات تبين حرص بعض الأطفال على الصلاة مع ذويهم في المسجد الحرام

العربية.نت - نادية الفواز 

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نشرت رئاسة الحرمين على حسابها في موقع تويتر لقطات تبين حرص بعض الأطفال على أداء الصلاة مع ذويهم خلال تأديتهم مناسك العمرة.

وتظهر الصور الأطفال في المسجد الحرام وهم محمولون على الأكتاف والأكف أثناء أداء آبائهم مناسك العمرة.

أحد الأطفال في المسجد الحرام
أحد الأطفال في المسجد الحرام
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وبدا الأطفال، ببراءتهم، يتأملون، كما ظهرت على ملامحهم "طمأنينة المعتمرين".

وكانت وزارة الحج والعمرة قد استعرضت خطوات إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق "اعتمرنا" للقادمين من مختلف دول العالم.

والخطوات هي التالية: التسجيل في تطبيق "اعتمرنا"، وتحديد الخدمة المطلوبة من خلال اختيار نوع التصريح واليوم والوقت المناسب، واختيار "أداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة".

أحد الأطفال في المسجد الحرام
  • أحد الأطفال في المسجد الحرام
  • أحد الأطفال في المسجد الحرام
2 صور
أحد الأطفال في المسجد الحرام
أحد الأطفال في المسجد الحرام
أحد الأطفال في المسجد الحرام
أحد الأطفال في المسجد الحرام
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