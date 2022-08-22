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ضبط مخالف يمارس مهنة الطب البديل بدون ترخيص

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ضبط مخالف يمارس مهنة الطب البديل بدون ترخيص
من المضبوطات التي تم حجزها بعد توقيف المتهم

ضبط مخالف يمارس مهنة الطب البديل بدون ترخيص

كان المتهم يدعي أنه مستشار مختص ويمارس الطب البديل "عبر منصات التواصل الاجتماعي" من مقر إقامته بالرياض

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، أنه تم ضبط مخالف يمارس مهنة الطب البديل بدون ترخيص، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية.

المخالف الذي تم ضبطه لممارسته الطب البديل بدون رخصة
المخالف الذي تم ضبطه لممارسته الطب البديل بدون رخصة
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وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إن المخالف كان "يمارس الطب البديل عبر منصات التواصل الاجتماعي"، مدّعياً أنه مستشار مختص في مدينة الرياض.

وتابعت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وإحالته إلى النيابة العامة.

من المضبوطات التي تم حجزها بعد توقيف المتهم
  • من المضبوطات التي تم حجزها بعد توقيف المتهم
  • من المضبوطات التي تم حجزها بعد توقيف المتهم
2 صور
من المضبوطات التي تم حجزها بعد توقيف المتهم
من المضبوطات التي تم حجزها بعد توقيف المتهم
من المضبوطات التي تم حجزها بعد توقيف المتهم
من المضبوطات التي تم حجزها بعد توقيف المتهم
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