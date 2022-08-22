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فريق هندسي جيولوجي يتابع الانهيارات الصخرية في فيفا

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السعودية

فريق هندسي جيولوجي يتابع الانهيارات الصخرية في فيفا

يأتي هذا العمل من منطلق دور هيئة المساحة الجيولوجية في درء المخاطر الجيولوجية ووضع التوصيات المناسبة للحد والتقليل من مخاطر الانزلاقات الصخرية

العربية. نت - مريم الجابر 

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باشر فريق فني من المهندسين الجيولوجيين والمختصين من مركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أعمالهم في جبال فيفا بمنطقة جازان بـ(الشخوص) وتحديدًا في مواقع الانهيارات الصخرية التي تسببت بها الأمطار التي هطلت مساء الخميس وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة، وذلك بعد انتشار مقاطع لانهيارات صخرية في المدينة.

وتم تسجيل البيانات والمعلومات الجيولوجية والجيوهندسية الحقلية وتسجيل المشاهدات والأضرار جراء الأمطار بالمنطقة المتضررة.

ويجري العمل لرفع التقرير الفني للجهات ذات العلاقة بعد أن يتم استعراض الأسباب ووضع الحلول والتوصيات الفنية لدرء مخاطر الانهيارات الجبلية.

وتعتبر بعض الحلول الهندسية الأولية والتي تجرى من قبل المختصين كإزالة الكتل الصخرية المعلقة أو كالتدعيم بمسامير التثبيت الرش الخرساني والحوائط الاستنادية للحد من هذه المخاطر وحماية المواقع من الانهيارات الجبلية المستمرة.

يأتي هذا العمل من منطلق دور هيئة المساحة الجيولوجية في درء المخاطر الجيولوجية ووضع التوصيات المناسبة للحد والتقليل من مخاطر الانزلاقات الصخرية التي تكثر في المنطقة الجنوبية وخصوصا في العقبات حيث يساهم هطول الأمطار في زيادة الانهيارات وإغلاق للطرق وتلف في البنى التحتية والممتلكات.

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