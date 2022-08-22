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 العنف الأسري: نتابع الواقعة المتداولة حول تعرُّض امرأة للتعنيف

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المتداول حول المعنفة
منشور على تويتر يتحدث عن واقعة التعنيف

العنف الأسري: نتابع الواقعة المتداولة حول تعرُّض امرأة للتعنيف

بعد تداول أنباء على مواقع التواصل عن تعنيف سيدة على يد زوجها.. مركز البلاغات أكد أنه ينسق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة

العربية.نت - نادية الفواز

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كشف مركز بلاغات العنف الأسري في السعودية، اليوم الاثنين، أنه تابع البلاغ المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي حول تعرُّض امرأة للتعنيف على يد زوجها.

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وقال المركز عبر حسابه في "تويتر" رداً على مغرّد استفسر عن الموضوع: "جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

يذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري ‏يخدم جميع المواطنين والمقيمين في مناطق السعودية كافة من خلال قنوات التواصل الرسمية: الرقم المجاني 1919 - والصفحة الرسمية في تويتر ‎@HRSD_1919 حيث يستقبل بلاغات العنف الأسري وحالات العنف الجسدي والنفسي والجنسي واللفظي والإهمال، كما يقدم الاستشارات للمتصلين عبر الرقم المجاني 1919.

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