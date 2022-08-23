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ابن الإعلامي غالب كامل ينفي شائعة وفاة والده

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غالب كامل
غالب كامل

ابن الإعلامي غالب كامل ينفي شائعة وفاة والده

العربية.نت - مريم الجابر 

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بعد الشائعات التي سرت حول صحة الإعلامي السعودي، غالب كامل، نفى ابنه رائد الشائعة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة والده.

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وقال لـ"العربية.نت": "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يحاول نشر شائعات مغلوطة دون الرجوع للمصدر الصحيح، فنحن فجعنا بهذه الإشاعة كما فُجِع محبو والدي بها".

وأضاف "والدي ربانا على أن نقابل الإساءة بالإحسان، لذلك نترفع عن الرد على من يريد أن يكسب سبقا صحافي بمثل هذه الأخبار".

كما أضاف عن حالة والده أنها في تحسن "وقد استطاعوا بالأمس نقله من الأردن بالإخلاء الطبي إلى السعودية بالمدينة العسكرية بالرياض لتلقي العلاج، بعد أن كانت حالته لا تسمح بالإخلاء الطبي".

وطلب من الجميع الدعاء لوالده حتى يتجاوز محنته، ويخرج من هذه الوعكة الصحية.

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