تحمل مساعدات إنسانية.. وصول طائرات إغاثية سعودية للخرطوم

وصلت ثاني طائرة إغاثة سعودية للخرطوم، ضمن الجسر الجوي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

فقد غادرت الرياض، اليوم الثلاثاء، طائرتان إغاثيتان تشكلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي سيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان على متنهما مساعدات غذائية وإيوائية إلى السودان تمهيداً لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول والفيضانات هناك، يرافقهما فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.

إفراغ حمولة المساعدات من الطائرة السعودية الثانية في مطار الخرطوم

#العربية pic.twitter.com/keThxvkXK9 — العربية (@AlArabiya) August 23, 2022

مادة اعلانية

وكان في مقدمة مستقبلي الطائرتين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وعدد من المسؤولين السودانيين، وفق مال نقلته "واس".

وأوضح السفير جعفر أن المساعدات الإنسانية المقدمة تأتي للتخفيف من معاناة المتضررين من موجة السيول والفيضانات في مختلف المدن والمحافظات السودانية ، مشيرًا إلى أن ذلك يجسد بجلاء العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وهي امتداد لدعم المملكة للسودان في شتى المجالات، مؤكدًا أن المملكة ستظل دومًا داعمة للعمل الإنساني الدولي والحضن الدافئ للمحتاجين كافة في العالم.

من جانبه، أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة، في تصريح صحافي، أن الجسر الإغاثي الذي انطلق، اليوم، سيقوم بتقديم الإغاثة العاجلة للأشقاء السودانيين الذين تعرضت بلادهم مؤخراً إلى موجة أمطار غزيرة وسيول أدت إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وخسائر جسيمة في الممتلكات.

كما بين أن المساعدات تشمل مواد غذائية وإيوائية تزن أكثر من 100 طن، مؤكداً أن ذلك يؤكد ما تتصف به القيادة من حس إنساني نبيل وحرص كبير على مساعدة الأشقاء والأصدقاء في جميع أنحاء العالم، عملاً بما يقتضيه النهج القويم الذي دأبت عليه المملكة منذ نشأتها.

يأتي ذلك في إطار الدعم السعودي المتواصل للعمل الإنساني والإغاثي ونجدة الفئات الأكثر احتياجًا في الدول المتضررة كافة حول العالم.