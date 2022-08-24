سفارة السعودية بتركيا تجلي المواطنين المصابين بحادث مروري

بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبمتابعة مستمرة من وزير الخارجية السعودي، أجلت سفارة المملكة في تركيا، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع وزارة الصحة، المواطنين المصابين في الحادث المروري في مدينة ريزا شمال تركيا، عبر طائرتي إخلاء طبي، وذلك لاستكمال علاجهم في السعودية.
وثمنت السفارة اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بأبنائهم المواطنين في كل مكان.
وكانت السفارة السعودية لدى تركيا، أصدرت يوم الأحد، بيانا بشأن إصابة عدد من المواطنين السعوديين في حادث سير وقع في مدينة ريزا، شمالي البلاد، مؤكدة تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة.
وذكرت، أنها تلقت من الجهات المختصة التركية يوم السبت نبأ وقوع حادث مروري لحافلة تقل عدداً من السياح في مدينة ريزا، نتج عنه إصابات متفرقة لعدد من الأشخاص، من بينهم مواطنون سعوديون.
وأشارت السفارة إلى أنها قامت في حينه بالوقوف على الحادث المؤسف لتقديم كافة أشكال المساعدة والاطمئنان على حالتهم الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة.
وبينت السفارة أن 18 مواطنا سعوديا أصيبوا في الحادث، من بينهم 6 يرقدون في المستشفى، مؤكدة أنها تتابع بعناية مع الجهات المختصة حالتهم الصحية على مدار الساعة.
وأوضحت أن الباقين خرجوا من المستشفى، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة جراء الحادث، بحسب وكالة "واس".
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