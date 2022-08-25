تساوي طول النهار والليل في السعودية في هذا الموعد

كشف الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، عن موعد تساوي طول النهار والليل بالمملكة.

وقال المسند في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "وفقاً لأفق السعودية فإنه لا يزال النهار أطول من الليل، وذلك خلال النصف الأول من موسم سهيل، وسيكون طول النهار في شمال المملكة أطول من جنوبها، ثم يتساوى الليل مع النهار في 27 و28 سبتمبر".

مادة اعلانية

وأضاف: "في نهاية موسم سهيل تنقلب المعادلة، حيث يصبح النهار جنوب المملكة أطول من النهار في شمالها".

الحد الفاصل بين الحر اللاهب والمعتدل

وانطلقت بداية موسم "سهيل" السبت الماضي، حيث يعتبر الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل، وتكون مدته 52 يومًا حيث يبدأ مع مرورها انكسار درجات الحرارة والهبوط التدريجي لها والرطوبة تباعا.