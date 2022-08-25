وفاة شخصين وإصابة 18 بحادث تصادم لحافلة معتمرين عمانيين متجهة لمكة 

تُوفي شخصان وأصيب 18 آخرون بإصابات متفاوتة نتيجة حـادث مروري وقع الأربعاء لحافلة معتمرين عمانيين متجهة إلى مكة المكرمة.

وأوضح الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، أن الفرق الإسعافية باشرت بلاغاً عن وجود حـادث حافلة تقل عدداً من الركاب بعد اصطدامه بشاحنة وذلك على طريق الرياض - الطائف بعد كوبري النصايف باتجاه الطائف؛ مما خلّف وراءه عدداً من الإصابات والوفيات.

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وأشار إلى أنه على الفور تم توجيه 11 فرقة إسعافية، وعند وصول أول فرقة وبعد الفرز تبيّن وجود حالتي وفـاة، وعدد من الحالات تعرضت لإصابات متوسطة إلى خطيرة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلهم إلى مستشفى المويه، ومستشفى ظلم لإكمال العلاج اللازم.

من جهتها، أكدت سفارة سلطنة عمان في الرياض، أنه يجري التنسيق حالياً من قبل القنصلية العامة في جدة والجهات المعنية في المملكة، على سرعة إنهاء نقل الجثامين إلى السلطنة، وعلاج المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.