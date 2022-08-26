.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية.. 88 ألفاً حصيلة بيع أول 3 صقور بمعرض الرياض

  • الخط
من المهرجان
السعودية

السعودية.. 88 ألفاً حصيلة بيع أول 3 صقور بمعرض الرياض

ويشارك بالمزاد في نسخته الثانية، أكثر من 40 مزرعة إنتاج رائدة من أكثر من 17 دولة من مختلف أنحاء العالم

العربية.نت - مريم الجابر 

نشر في: آخر تحديث:

جاء اليوم الأول لانطلاق النسخة الثانية للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور مميزا حيث بلغت حصيلة مبيعات المزاد في ليلته الأولى 88 ألف ريال، مقابل ثلاثة صقور جميعها فرخ حر من حر لمزرعة BM Falcon، وقد بِيع الصقر الأول بمبلغ 22 ألف ريال، فيما بيع الصقر الثاني بمبلغ 25 ألف ريال، وجاء ختام الليلة الأولى مثيراً مع الصقر الثالث وبيعه بمبلغ 41 ألف ريال.

2 صور

الجدير بالذكر أن المزاد ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض، وذلك تزامناً مع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الممتد على مدى 10 أيام.

ويشارك بالمزاد في نسخته الثانية، أكثر من 40 مزرعة إنتاج رائدة من أكثر من 17 دولة من مختلف أنحاء العالم أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا، ليصبح أكبر مزاد للصقور على مستوى العالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هذه أبرز الميليشيات الإيرانية ومناطق تمركزها في محافظة دير الزور شرقي سوريا هذه أبرز الميليشيات الإيرانية ومناطق تمركزها في محافظة دير الزور شرقي سوريا
اكتشف المزيد