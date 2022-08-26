لوحة مطرزة بالذهب لولي العهد تلفت زوار معرض الصقور

حظيت لوحة فنية تم تصميمها خصيصاً لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي، وتضم صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وطائر الصقر الحر، مطرزة بالذهب عيار 24، بإعجاب الحضور والزوار للمعرض، الذي يقام بمقر نادي الصقور السعودي شمال مدينة الرياض، ويستمر لمدة 10 أيام.

وتبرز اللوحة التي جاءت منسجمة مع أجواء المعرض، حسب بعض الزوار، نظرة ولي العهد للمستقبل الذي يحملنا إليه، ونظرة الصقر الذي يتصف بحدة النظر والدقة في تحقيق أهدافه، الأمر الذي تمتاز به رؤية الأمير الطموحة بفكره القيادي الذي أذهل العالم، كما تم تطريز اللوحة بالذهب الساطع كسطوع الملامح التي أخذت السعودية لعصر من الذهب المليء بالفرص الواعدة لشباب هذا الوطن وبناته، وقد زُينت بعبارة (أنت الصقر بعيوننا وأنت الذهب) كترجمة صادقة تحكي علاقة المواطن بوطنه وولاة أمره.

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وقال المنفذ لهذا العمل عبدالعزيز اللهيم: "إن فريق العمل يفخر بإنجاز هذا العمل، الذي شاركنا فيه المصور السعودي علي الشدوي، بصورة لولي العهد إبان زيارته لمنطقة تبوك، وصورة للصقر العربي الحر للمصور السعودي برغش البرغش، لنقوم بإضافة لمساتنا الفنية عليها لتظهر بهذا المظهر المميز، الذي نال إعجاب الجميع ولفت اهتمامهم".

وأضاف: "تم طباعة العمل على لوحة بطول ثلاثة أمتار وعرض متر ونصف، على ورق الكانفس المخصص للرسم بأفضل أنواع الطباعة المتخصصة، بحيث تم استخدام تقنية RB-TFP لطباعة عالية الجودة، وتم شد العمل الفني على خشب طبيعي يزينه الذهب عيار 24 ، واستغرق العمل 11 يوماً، منها يومان تم تخصيصها لوضع الذهب يدوياً، وعمل عليها نخبة من المبدعين السعوديين، واللوحة شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل الزوار الذين أشادوا بالفكرة وبدقة العمل فيها، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية لهم معها، معتزين بما حملته من مضامين فنية وإبداعية".