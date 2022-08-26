"غريندايزر" يعود إلى الرياض بعد غياب 40 عاماً

عرضت شخصية "غريندايزر" العالمية بشكل أخّاذ على شاشات البوليفارد في مدينة الرياض وسط ذهول كبير من الجمهور والزائرين، والتي ألهمت الكثير من الأجيال على مدى أكثر من 40 عاماً من الجمهور العربي والعالمي.

حيث أعلنت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) عن إطلاق مشروع جديد لغريندايزر تحت مسمى PROJECT G وذلك مع عدد من الشركاء اليابانيين العالميين من ضمنها شركة دايناميك بلاننج المالكة لحقوق "غريندايزر".

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وكشفت مانجا للإنتاج أنه ستتاح الفرصة للجمهور والمواهب العربية والعالمية للمساهمة في هذه الشراكة، حيث ستطلق مانجا للإنتاج مسابقة عالمية لتصميم مركبة آلية مستوحاة من المركبات الفضائية المعادية المعروفة بـ "اليوفو" من عالم غريندايزر مع إمكانية استخدامها في المشروع الجديد، ما يجعلها تجربة فريدة على مستوى الإنتاج الياباني، إضافة لإتاحتها لفرصة الفوز بجائزة نقدية لأول ثلاثة فائزين.

وقال الدكتور عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج، إنه يسعدهم الإعلان عن هذه الشراكة غير المسبوقة مع اليابان حول الشخصية العريقة "غريندايزر"، لاسيما أن "مانجا" لها تجارب سابقة وناجحة في الإنتاج المشترك، والتي تكللت بثقة الجهات الخارجية، وسجلت نجاحات متعددة ولقيت الترحيب من الجمهور العربي والعالمي.

وأوضح أن الشراكة في مشروع "غريندايزر "الجديد تعد نقلة نوعية في مجال الأعمال لشركة مانجا للإنتاج، لافتًا إلى أنهم سيحرصون من خلال المسابقة على إعطاء الفرصة للمواهب العربية والعالمية للمشاركة بإبداعاتهم في هذا المشروع.

فيما عبر جو ناغاي، مبتكر شخصية "غريندايزر، عن سعادته بإعادة مشروع غريندايزر الذي كان يتطلع إليه منذ وقت طويل، مؤكدًا أنه متشوق لإعلان هذه الشراكة التي ستجمع أفضل الخبراء اليابانيين ليصنعوا شيئاً رائعاً.

الجدير بالذكر أن سلسلة الخيال العلمي "غريندايزر" انطلقت منذ الخامس من أكتوبر عام 1975 واستمر لمدة 74 حلقة، حيث عرض المسلسل في بداية الثمانينيات في المحطات التلفزيونية العربية ولاقى نجاحاً هائلاً في الوطن العربي من حيث المشاهدات.

وتعد الدبلجة من أحد أهم أسباب نجاح النسخة العربية، حيث قام الفنان القدير جهاد الأطرش بتأدية دور "دايسكي". توقفت جميع المشاريع الخاصة "غريندايزر" بعد عرضة في اليابان والعالم العربي.