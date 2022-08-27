بطولة شاب تنقذ عائلتين من الغرق في سيول وادي تربة

لم يتجاهل الشاب "ناحي ناصر البقمي" نداء استغاثة أسرتين، كانتا تستنجدان لإنقاذهما من السيول الجارفة في محافظة ترُبة، حيث أثبت بطولته بالتعاون مع زملائه من الشباب ليتمكن من إنقاذ العائلتين من الغرق حين جرفهما سيل وادي ترُبة أثناء عبورها مزلقان السد الجوفي؛ حيث تزامن عبورهما جريان الوادي جراء السيول المنقولة.

وفي حديث البطل "ناحي البقمي" مع "العربية.نت" قال: أنا صاحب الشيول الذي قمتُ من خلاله بإنقاذ العائلتين من سيول وادي ترُبة، لقد كنتُ في سيارتي الخاصة الساعة 11 مساءً، فسمعتُ صوت استغاثة من سيارة نوع جيب وأخرى سيارة من نوع كاميري، فخرجت مسرعاً خرج لأحضر الشيول الذي كان يبعد عن موقع السيول حوالي 9 كيلومترات، بعد أن أوصيتُ الشباب الموجودين في الموقع أن يتابعوا الوضع مع الأسر المحتجزة داخل السيارات إلى حين عودتي.

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تفاصيل عملية الإنقاذ

وتابع سرد القصة: تم إنقاذ سيدتين من الجيب، ثم عدنا لإنقاذ شاب يبلغ من العمر 15 عاما، بعدها تم إنقاذ 5 أشخاص من الجنسية المصرية، وتم البحث عن المفقود الوحيد ولم يتم العثور عليه، وبعد عمليات البحث تم العثور عليه متوفى الساعة الخامسة فجراً على بُعد كيلو من الموقع.

وأضاف البقمي: "لم أتردد أبداً في مد يد العون لهذه الأسر، وحاولتُ أن أبذل قصارى جهدي في سبيل إنقاذ هذه الأرواح التي كانت تستغيث وهي تواجه الموت، مما جعلني أشعر بالتعاطف والرغبة في الفزعة وإنقاذ هذه الأسر من موت محقق في هذه السيول، والله يرحم الشاب المتوفى، وأن يكتب له الأجر للشباب الذين وقفوا معي في عملية الإنقاذ".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشباب مواطنين ينقذون عائلتين من داخل سيارة ابتلعتها السيول، الأولى سعودية والثانية مصرية، بعد تشجيع شهود عيان في الموقع وهم يرددون "بيض الله وجيهكم".

وعلى صعيد متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد، ومصحوبة برياح نشطة وتدني في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية مساءً (الليث، القنفذة).

وأشار المركز إلى أن السحب الرعدية تظهر على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض (وادي الدواسر، والدوادمي) تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق.