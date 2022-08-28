بطريقة لطيفة.. شاب سعودي يشرح مميزات السيارات الكلاسيكية

تجمعه مع هذه الصناعات الجامدة علاقة روحية وطيدة، فوقوفه بجانب سيارة كلاسيكيه ليشرح مواصفاتها ومميزاتها لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف عن حبه الدفين المتعمق حتى في التفاصيل الصغيرة مثل رائحة المكيف وطراز الديكور، وبهذه الطريقة خطف الشاب السعودي خالد بن زويد أعجاب محبي الكلاسيك.

يصنع بن زويد فيديوهات على شبكة الإنترنت يقوم من خلالها بعمل مراجعة للمركبة وتحليل لقدراتها، ويتميز بأسلوبه وشرحه الفريد، وفي حواره مع "العربية.نت" أوضح أن أسلوبه ارتجالي كونه ممثلا مسرحيا ولديه مَلكة التعبير والوصف، مبيناً أنه يسعى لإثارة الحنين والذكريات.

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وأشار إلى أن اقتناء والده للمركبات الأميركية، كان له بالغ الأثر عليه حينما كان صغيراً، وأضحى متشبثاً في تلك المراكب القديمة وهذا ما رسخ في ذهنه على حد وصفه.

ويتفاعل الشاب السعودي مع الحيثيات الدقيقة للمركبة، وهذا ما جعله يلاقي ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول "أصوات العوادم والرائحة الداخلية للمركبة وقِطع الزينة تحتضن قصصا وذكريات عند الكثير، وهذه الجزئيات تجذب المتابع للاستمتاع حتى ولو لم يكن مهتماً بهذا المجال".

ويهوى عدة مراكب قديمة وأقربها إلى قلبه "السوبربان" ويحتفظ به كذلك بإنتاج عام 1980م، ويمتلك أيضاً "امبالا" طراز 1968م، وأخرى طراز 1982م، بجانب ثلاث سيارات أخرى، ويحرص على أن تكون المركبة بحالة الوكالة "شد بلد" أو مجدده بنفس ما صنعت.

ويهتم بدرجة اللون ونوع الفرش الداخلي وجودته ولمعة الكرومات والمحرك الأساسي والهيكل الخارجي والسفلي، ويعتقد أن الخبرة والتمعن بالمركبة يؤديان دوراً في تقييمها.

ويحتوي مجلس منزله على ديكور لسيارة كلاسيكية، موضحاً أنها هي الهواية الأولى لديه وأخذت معظم وقته، فأصبح يستأنس بالمجسمات وقطع الديكور عوضاً عن التحف والأباجورات.