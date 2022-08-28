بعد تقريرها للربع الثاني من 2022.. هذا ما كشفته "منشآت"

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية "منشآت" بتقريرها للربع الثاني من عام 2022 الصادر، الأحد، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 892,063 منشأة، بزيادة بلغت 25.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.

وتضم منطقة الرياض 35.4% من إجمالي المنشآت، بينما تضم منطقة مكة المكرمة 21% منها، في حين بلغت نسبتها في المنطقة الشرقية 12.7%، فيما أشار التقرير إلى أن 81% من هذه المنشآت تصنف كمنشآت متناهية الصغر وصغيرة.

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أكثر من 61%

في هذا السياق أكدت "منشآت" في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن أكثر من 61% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتواجد في الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، حيث إن منطقة الرياض تضم أكثر من 35% من إجمالي عدد المنشآت، فيما جاءت منطقتا مكة المكرمة والشرقية كثاني أكبر عدد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 21% و12.7% من الإجمالي على التوالي.

كما لفتت إلى أن عدد الموظفين في القطاع الخاص بالمملكة بلغ حتى الربع الثاني من العام الحالي أكثر من 9.65 مليون موظف.

قطاع الأغذية والمشروبات

وتناول تقرير "منشآت" قطاع الأغذية والمشروبات من حيث التمويل الاستثماري الذي حصلت عليه المنشآت العاملة في القطاع، وحصوله على أكبر نسبة من التمويل على مدار النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالشركات العاملة في القطاعات الأخرى، وذلك حسب تقرير منصة "ماجنيت" للنصف الأول لعام 2022، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

إذ تمكن قطاع الأغذية والمشروبات من الحصول على استثمارات بلغت نحو 178 مليون دولار (700 مليون ريال) على مدار النصف الأول من العام الحالي.

تمكين ودعم المرأة

كما استعرض تقرير "منشآت" نمو التمويل الاستثماري الذي حصلت عليه الشركات السعودية الناشئة بنسبة 244% ليصل إلى 2.19 مليار ريال سعودي في النصف الأول من عام 2022 على أساس سنوي، حيث صُنفت المملكة كثاني أكثر أسواق رأس المال الجريء نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة نفسها.

كذلك تناول تمكين ودعم المرأة في ريادة الأعمال وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تترأسها سيدات، حيث كشف أن نسبة المنشآت التي تملكها سيدات بلغ 45% من إجمالي أصحاب الشركات الناشئة بالمملكة، وهو ما يمثل ضعف النسبة التي تحققت عام 2017.

تأتي هذه الزيادة نتيجة لتمكين المرأة في عالم ريادة الأعمال الذي يضمن تعزيز المزايا التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تطوير المهارات ودمج التقنيات في العمليات التجارية، إلى جانب توفير منتجات وخدمات ملائمة للغرض الذي تعسى رائدات الأعمال إليه، مما يجعلهن أكثر قدرة على المنافسة والتطور.

القهوة السعودية

وتضمن التقرير الربعي نظرة خاصة على بيئة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة مكة المكرمة، حيث تشهد نشاطاً كبيراً في العمل الريادي، إذ تحتضن منطقة مكة المكرمة أكثر من 21% من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

كما سلط الضوء على القهوة السعودية وما تشهده هذه الصناعة من نشاط كبير في الفترة الأخيرة، كاشفاً أن المملكة تتمتع بما يزيد عن 400 ألف شجرة بُن بارتفاع بلغ 70% في إنتاج البُن الخولاني، واستثمارات في هذا القطاع وصلت إلى قرابة 319 مليون دولار (1.2 مليار ريال) من قبل الشركة السعودية للقهوة خلال العشر سنوات المقبلة.

الموظفون والإيرادات

يذكر أن المنشآت متناهية الصغر هي التي تضم موظفين بدوام كامل من 1 إلى 5 أشخاص أو لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين ريال، أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم موظفين بدوام كامل من 6 إلى 49 شخصاً أو تتراوح إيراداتها من 3 إلى 40 مليون ريال.

في حين أن المنشآت المتوسطة هي التي تضم موظفين بدوام كامل من 50 إلى 249 شخصاً أو تتراوح إيراداتها من 40 إلى 200 مليون ريال، مع مراعاة أن المنشأة تصنف بحسب الحجم تبعاً لمطابقتها لمعياري عدد الموظفين بالدوام الكامل وحجم الإيرادات معاً، وفي حالة وجود استثناءات يؤخذ بالتصنيف الأعلى بين المعيارين.