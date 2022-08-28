لأول مرة.. "تقييم" تستضيف مؤتمر التقييم الدولي بالرياض

تستضيف الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، مؤتمر التقييم الدولي 2022، خلال الفترة من 3-5 أكتوبر 2022م بمدينة الرياض، برعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد بن عبدالله الجدعان، وبالتعاون مع لجنة مؤتمر التقييم الدولي IVC، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وتأتي استضافة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لهذا الحدث الدولي الرئيسي تتويجاً لجهودها في تنظيم وتطوير المهنة؛ كونها الجهة المخولة بتنظيم مهنـة التقييم فـي المملكة العربية السعودية لفرع تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والآلات والمعدات وأضرار المركبات.

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كما يهدف المؤتمر في نسخته الـ12 إلى تســليط الضــوء علــى مهنــة التقييــم والفــرص الواعــدة التــي تحققهــا، واســتعراض وتبــادل أفضــل الممارسات المحلية والعالمية فــي مهنــة التقييــم، والاطــلاع علــى مســتجدات المهنـة وأحـدث اللوائـح والأنظمــة الدوليــة، بالإضافة إلى نقــل التجــارب الدوليــة فــي المهنـة والاسـتفادة منهـا مـن خلال مشـاركة خبراء ومتحدثين دولييــن، وإبــراز دور المقيّــم فــي حفـظ الحقوق وتحقيـق العدالة.

يذكر أن المؤتمر الذي يُعقد كل عامين يعد حلقة وصل بيــن المقيّميــن والمنظميــن والأكاديمييــن والممارســين لمناقشــة الموضوعــات المهمــة وأحــدث الاتجاهــات فــي المهنــة، وتبـادل المعرفـة بيـن المقيّميـن الدولييـن، حيـث يشـاركون تجاربهـم وآراءهـم، ويتناولـون القضايا المهنية الناشـئة والصعبة التي تركز على مسـتقبل المهنة.

ويتضمــن جــدول الأعمــال جلسات حوارية لمتخصصين في مجال التقييم ورؤساء منظمات التقييم حول العالم، ويشارك بها أكثر من 25 متحدثًا من عدة دول، ويمكن للراغبين بالحضور التسجيل عبر موقع المؤتمر https://www.ivc-forum.org